PASO Salta 2019: Mañana inicia el escrutinio definitivo

Ayer se desarrollaron las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Salta con el 70% del padrón activo, después de una jornada con pocos sobresaltos y con resultados a dos horas de cerrados los comicios, Pablo Finquelstein del Tribunal Electoral realizó un balance del trabajo.

Anunció que mañana iniciará el escrutinio definitivo “nos llevará unos cuantos días y vamos a proclamar a quienes van a ser con candidatos el 10 de noviembre”. “Lo destacable es que a hora y media, dos horas teníamos prácticamente escrutadas todas las mesas, estamos muy contentos”, detalló por Salta Directo.







Respecto a las quejas que presentó Bettina Romero vinculadas a que en las máquinas de votación no aparecía el logo de su frente, respondió: “fue un inconveniente menor desde que se advirtió esta situación se procedió a realizar la actualización de DVD y distribuirlo en las escuelas, es algo que no demoró más de dos horas. Tenemos que tener en cuenta de que se trató únicamente de las máquinas de capacitación y no las de votación”.

Y añadió: “Los veedores judiciales actuaron correctamente y continuaron capacitando, utilizando sus teléfonos celulares o indicándole al elector cómo iba a hacer para descargar el simulador en su propio teléfono, en un par de horas todas las escuelas tenían los DVD actualizados y continuaron con el proceso”.