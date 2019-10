Juan Ameri ya se prueba el traje, aunque tiene causas pendientes en la Justicia

El referente de "El Aguante", Juan Ameri sería quien de no mediar nada raro, reemplace a Sergio Leavy los dos años que le quedan como diputado nacional, descartando que el tartagalense se mudará a la Cámara Alta.

Los resultados de ayer echaron por la borda los sueños de Sergio Leavy de ser gobernador de la provincia, por lo que todo apunta que centrará su trabajo como candidato a Senador Nacional, donde el arrastre de los votos de Alberto y Cristina le bastan para ser el más votado.

Claro, en el frente de Todos en Salta creyeron que los votos de las PASO nacionales (más del 50%) eran propios, y que eso les iba a alcanzar para ganar la provincia. La paliza que recibieron ayer, donde Sáenz casi lo duplicó, les hizo dar cuenta rápidamente a Leavy y su entorno, que una elección no se gana colgándose del traje de nadie y hay que trabajar.

Pero como Leavy siempre tuvo un plan B, o A, que es la senaduría nacional, deberá ser reemplazado en su actual cargo de Diputado Nacional donde le quedan 2 años más. Será el referente de El Aguante, Juan Ameri quien ocupará un lugar como representante de los salteños en el Congreso.





Un tipo violento

Fueron las propias mujeres de Unidad Ciudadana quienes lo denunciaron e hicieron pública su denuncia tildando a Ameri de violento y acosador. Fue la secretaria del Partido de la Victoria y militante, Laura García, quien habría sido agredida verbalmente.

Los hechos de violencia del referente de la organización “El Aguante” vienen sucediendo desde hace tiempo, ya que hace aproximadamente un año, Daniel Velázquez, integrante de la “Azul y Blanca”, lo denunció penalmente tras aducir haber sido agredido físicamente por el dirigente. Tras lo sucedido el acusado tuvo que declarar y se sabe que el caso aún está en curso judicial.

Pero además, en las reuniones partidarias, señalan testigos que el dirigente siempre muestra un alto grado de violencia hacia hombres y mujeres.

Según dio a conocer Cuarto, estos no serían los únicos conflictos que maneja Ameri, ya que otras de las internas que se viviría en el partido, es que el dirigente habría acosado a varias chicas de su agrupación. Además los conflictos no solo los tiene en la provincia, sino que Ameri sería un ex integrante de la barra brava de River, de donde se tuvo que ir y volver a Salta por problemas con la justicia de Buenos Aires. Pudo llegar a la provincia, hace 12 años, gracias a que un ex diputado nacional lo habría traído contratándolo como su guardaespaldas por unos años.

Ameri es un militante del proyecto “nacional y popular” y fue noticia recientemente ya que resultó detenido por algunas horas durante la última visita del presidente Mauricio Macri a Salta, por manifestarse con pancartas en contra del mandatario.