Vero Lozano habló sobre la desopilante frase de su hija Antonia al enterarse de que su papá salía con Susana

Siempre tan divertida como auténtica, Verónica Lozano provocó las risas de sus seguidores de Twitter. La conductora de Telefe contó el desopilante comentario de su hija, Antonia (10), al enterarse de que su papá, Jorge “Corcho” Rodríguez, salió con Susana Giménez.

“Antonia me busca en Wikipedia, lee: ‘Verónica en pareja con Corcho R, ex de Susana Giménez’ y me grita: ‘Susana podría haber sido mi mamá, ¡¡¡y entonces sería rubia!!!’”, escribió Vero, con mucho humor al relatar la insólita escena familiar.

En los muchos comentarios que recibió, hubo dos mensajes de sus amigas famosas. “Juaaa. La amo”, escribió la actriz Inés Estevez con un emoji de corazón. “Hermoso. Cuando era chica quería ser hija de Xuxa y Tinelli”, contó por su parte Violeta Urtizberea, flamante mamá de Lila, que recibió las felicitaciones de Lozano, publica ciudad.com.

Corcho fue el último gran amor de Susana, con quien compartió seis años de intenso romance. En 2003, la relación llegó a su fin y la propia diva confirmó la separación en su programa de telvisión. Años más tarde, el empresario comenzó su noviazgo con Lozano, con quien se casó en 2008.