La diferencia entre encuestadores y operadores: las mentiras de campaña

No es la primera vez que pasa, que encuestadores quieren ocupar el rol de asesores u operadores políticos, entonces venden su materia prima, las encuestas, buscando torcer la realidad de manera engañosa.

Fue lo que hizo otra vez una empresa local, ICQ, de Gustavo Acuña, que se destaca porque en cada elección logra vender sus números a algún postor, pero siempre pronostica resultados muy alejados de la realidad.

En estas elecciones, trabajó abiertamente para el kirchnerismo, tanto a nivel nacional como local, y trató por todos lados de vender que Leavy estaba en un mano a mano con Sáenz. Ni que decir que hace unas semanas lo daba a Leavy por arriba de Saénz y a Isa por arriba de Olmedo.

Según Gustavo Acuña, Sergio Leavy encabezaba las preferencias de votos entre los principales candidatos a gobernador para 2019. Fueron medidos también Gustavo Saenz, Miguel Isa, Javier David, Alfredo Olmedo, Pablo Lopez, Pablo Kosiner y Carlos Parodi.











Un visionario...

Según declaraciones de Gustavo Acuña, director de la consultora ICQ, en el programa DNI, Gustavo Sáenz nunca podría ser gobernador por dos motivos. "Dos problemas tiene Sáenz: uno es que no se lo conoce en el interior y otro su inclinación política y partidaria al espacio de Cambiemos, eso le resta mucha intención de votos, sobre todo en el interior", consideró el analista.

En campañas políticas, hay una máxima que dice que "malos asesores llevan a tomar malas decisiones", y si en la mesa chica de Leavy confiaban en los datos que les acercaban desde ICQ, que los daban ganadores, lógicamente el resultado no podía ser otro. Malgastaron recursos, erraron al mensaje, definieron una estrategia equivocada y subestimaron a los contrincantes.

El director de la consultora decía que “a Sáenz la gente lo identifica con Macri, lo cual para él ya es un peso complicado porque no se lo puede sacar, es una mochila de plomo en Salta, y encima tiene que salir a buscar votos en el interior y no puede salir a buscar votos con Macri porque en el interior está peor todavía”. “Como candidato a gobernador tiene una buena performance, que tampoco es extraordinaria, en la Capital tiene 30 puntos de intención de votos, pero en el interior no mide. En Orán tiene 6 puntos, en Tartagal o San Martín tiene 3 puntos, en Anta 4”, agregó.

"El 95% de los salteños cree que Gustavo Sáenz es Mauricio Macri", decía Acuña, y eso lo va a perjudicar.

Acuña decía en cuanto medio le daba una entrevista, que el candidato de Todos, Sergio Leavy, “es el único que queda por fuera de la lógica, que no está asociado al macrismo, tiene la coherencia de haber quedado donde estaba, encima con los números que tiene Cristina”.