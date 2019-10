“Es responsabilidad de todos los políticos lograr que Argentina no genere más dudas e incertidumbre”

Mauricio Macri negó este lunes haber dado la orden de "no parar" la corrida cambiaria del día después de las PASO y, aunque sin mencionarlos, cruzó al líder del Frente Renovador Sergio Massa y al ex titular del Banco Central, Martín Redrado, quienes lo habían acusado por "no intervenir" y dejar "que el dólar se vaya a donde se tenga que ir, de modo tal que los argentinos aprendan a quién votar", consignó Clarín.

En la previa de su viaje a Tucumán, donde encabezará una nueva marcha del "Sí, se puede", el Presidente dio una extensa entrevista al Canal 10 local, en la que se refirió a lo ocurrido el 12 de agosto, en la primera jornada tras la dura derrota que sufrió en la elección ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

-¿Usted no ha jugado ningún rol después de las PASO? Porque muchos decían que Macri maneja el dólar. ¿Es real?

-Eso es mentira. Decir eso es decir mentiras que traen violencia y resentimiento, la verdad que no es de buena persona. El lunes, esa mañana, la Bolsa se destruyó, el Riesgo País, que es lo que mide la confianza en la Argentina, se triplicó; y es porque el mundo estaba esperando la continuidad de esta forma diferente de relacionarse con el mundo que hemos tenido en estos tres años y medio, esta forma de manejarnos en términos de libertades, de respeto y de diálogo, y de decir la verdad y tener información y estadísticas confiables. Bueno, entonces, cuando vino un resultado imprevisto, no cayó bien en aquellos que toman decisiones. Es responsabilidad de todos lograr que la Argentina pueda tener un debate político, que cualquiera sea la alternativa, no genere más dudas e incertidumbre. Es un desafío pendiente, por eso digo yo la importancia de lograr acuerdos básicos para que no sea visualizado como un riesgo imposible de soportar, que es lo que pasó la semana siguiente (a las PASO)".

Fue una respuesta clara a lo que plantearon Sergio Massa y algunos economistas, como Martín Redrado, quienes expusieron que Macri le ordenó al titular del Banco Central, Guido Sandleris, no intervenir durante esa jornada.