Caso Teruel: fracasó el intento de la defensa de anular la prueba de los audios

En el marco de la causa seguida contra Lautaro Teruel, detenido y acusado por abuso sexual en perjuicio de una menor, Santiago Pedroza, abogado de la familia de la víctima, en De Buena Fuente, informó que se rechazó el pedido interpuesto por la defensa para anular toda la prueba vertida en el expediente, principalmente los audios, los mensajes de texto y demás, donde confiesa el abuso.

Entre sus argumentos, el juez de Impugnación, Eduardo Barrionuevo dijo que no debe confundirse un allanamiento ilegal o una escucha ilegal con la grabación de una conversación por parte de su protagonista, y agregó que no se afectó de modo arbitrario la intimidad de Teruel. “En el caso en cuestión, no es un tercero el que intercepta la conversación, sino que es la destinataria del mensaje emitido”, aseguró.

En tanto, Pedroza adelantó que también se rechazó el pedido de revocación de la prisión preventiva y manifestó que su traslado al penal de Villa Las Rosas es inminente. “La calificación es gravísima, una de las más graves que puede existir dentro de delitos sexuales, y por lo tanto, yo creo que ahora no hay motivos para que no sea traslado”, dijo.

Asimismo aseguró que la causa se encamina a juicio oral. “La situación procesal de él está finiquitada, la calificación se mantiene, ya que no le hicieron lugar al cambio de calificación por lo cual me parece que lo que deberíamos estar hablando es un requerimiento de juicio”, enfatizó.

También sostuvo que el psiquiátrico de la menor es clarísimo y contundente. “Se determinó que tiene secuelas que son producto de este hecho y que dice la verdad, la menor fue abusada y dice la verdad”, insistió.

Por último, sostuvo que aún resta conocer el estado de la otra causa, donde está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, ya que seguramente la intención es requerir juicio en forma conjunta.