Los chats de Castro con la mujer a la que le envió las fotos hot

Luciano Castro sigue siendo noticia luego de que se viralizaran más fotos íntimas del actor, junto con un video desnudo y una serie de mensajes que el esposo de Sabrina Rojas habría compartido con otra mujer.

“¿Pasás o qué?”, le escribía la supuesta tercera en discordia en Instagram. “El video y con cara. Y ahí te paso todo de una”, le respondía Luciano.

En el segundo chat, la mujer le preguntaba “¿Dónde podés? ¿En cualquier lado?”. Y el actor se mostraba interesado en saber cómo filmar: “¿Pero acá cuál es la función grabar?”. “Tenés que mantener el círculo apretado. ¿Pudiste?”, le contestaba su interlocutora, para luego compartir el video del actor desnudo.

Mirá los chats:

Esta vez, Sabrina no recurrió al humor como cuando surgieron los primeros posteos íntimos. “Si llega a tu celular, no lo compartas”, pidió la actriz a todos sus fans.

Pero la cosa va creciendo con el correr de las horas. Una usuaria de las redes le preguntó a Ángel de Brito: “¿No serán estas fotos lo que Sabrina vio en el verano, las fotos en algún chat del celular de Luciano?”. La respuesta del periodista fue un emoji de la carita guiñando el ojo.

La seguidora se refería al escándalo que estalló durante el verano entre la pareja, que motivó la separación durante varios meses y la publicación de varios mensajes que finalmente fueron desmentidos por ellos, aduciendo que sus cuentas habían sido hackeadas.

“Por fin me voy a librar. Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te ’admiran’. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar", decía el mensaje de Sabrina que fue desmentido por ella misma en su momento.

Ayer, Sabrina Rojas sostuvo que ya estaba al tanto del material que circuló en las redes sociales y que data del tiempo en que ellos estuvieron separados. "Yo sabía de la existencia de estas fotos, las estábamos esperando. Llegamos a octubre y dije ‘qué afortunado que sos que no pasó nada’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, explicó sobre la crisis que vivieron el verano pasado.

"Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”, continuó Rojas.