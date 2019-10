El corazón que donó un niño salteño ya late en el cuerpo de Dylan Gómez

Salud Hace instantes Romina Dominguez Aldunate Por

"Todavía no caigo, no lo puedo creer, nunca me voy a olvidar de este día", dijo Mario Gómez, papá del pequeño de cuatro años que recibió aquello que una mamá salteña decidió darle a través de su hijo. La historia.