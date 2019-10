Muerte en la Quebrada de Tilián: “En el trekking hay riesgos que se pueden minimizar”

El trekking, senderismo o montañismo son modalidades de excursionismo cada vez más practicadas en Salta. Lo cierto es que muchas veces las personas no se detienen a pensar en los factores de riesgo antes de iniciar una caminata de grandes distancias.

El fin de semana, un trágico hecho sucedió en la Quebrada de Tilián, donde un hombre que realizaba una caminata fue impactado por una piedra que se desprendió de una ladera cercana, lo que le provocó la muerte.

InformateSalta dialogó con Santiago Martínez, profesor de educación física, guía de montaña matriculado, socorrista y rescatista e instructor del grupo de running Mil200, para conocer recomendaciones de seguridad a la hora de emprender una caminata. “Muchas personas que quieren hacer trekking piensan que es salir, caminar, que el camino está marcado, que el clima va a estar lindo, pero no es así”, señaló.

Sobre las características de la Quebrada de Tilián, el guía sostuvo que es un lugar donde “hay muchos precipicios, acantilados, muchos ríos, laderas, y lamentablemente a este chico se le desbarrancó un pedazo de cerro y una piedra le cayó en la cabeza, son catástrofes que no se pueden controlar”.

Tratar de minimizar los riesgos es un factor fundamental en ésta actividad, llevar elementos adecuados, consultar la previsión meteorológica, calcular el horario de salida y llegada, avisar a una persona competente a dónde vas a ir, cuánto tiempo piensas demorar, saber maniobras de primeros auxilios, son algunas recomendaciones.





“El tema de los cascos para hacer trekking o senderismo es complicado porque es un poco incómodo, no siempre es necesario salvo en lugares donde sabés que hay mucho precipicio o sabés que hay derrumbe. Acá no está la costumbre de usar casco para andar en moto, imagínate para caminar”, analizó Martínez.

En Salta hay muchos senderos peligrosos. Hay que tener en cuenta muchos aspectos, el nivel de dificultad, la altura, “la vegetación, la falta de orientación, sobre todo en San Lorenzo, generalmente en verano llueve mucho y bajan las nubes, la gente igual se mete a caminar y hay senderos que se pierden, llegó a haber casos de personas que se perdieron y murieron por hipotermia, es un tema que la gente no le da importancia al cambio de clima”.







Con respecto a la participación de los niños en las caminatas, Martínez dijo que no está mal que practiquen trekking, sin embargo es importante tener todos los cuidados necesarios. “El tema de los chicos es algo particular, no se debería llevar a un menor a una caminata de seis horas, le pueden dar golpes de calor, golpe de frío. Algunos todavía no tienen muchas defensas y si les pica un bicho o una araña puede ser peligroso”.

Dentro de las principales recomendaciones para quienes no son expertos en caminatas, es ir acompañados de un guía idóneo, “que tenga experiencia, que conozcan técnicas de primeros auxilios. Se pueden acercar a algún club o institución, en Salta hay un montón, hay guías de la Asociación de Guías de Montaña, matriculados y con estudios. La persona a veces ven el tema del precio, yo vendo un trekking a $500 y otro que no es matriculado lo vende a $100, lamentablemente se van a ir con el que cobra más barato, pero es un riesgo ir con alguien que no tiene conocimientos”.