Macabra foto de La Princesita y su mensaje contra el bullying

Karina, la Princesita lucha contra la discriminación y contra el bullying desde hace meses. Después de recibir ataques en las redes sociales por su cuerpo, decidió utilizar su fama y su exposición para concientizar sobre la importancia de no discriminar.

Esta vez publicó una imagen vestida como el polémico personaje de la película "Joker", un hombre asediado por los conflictos internos y el bullying.

"No juezgues a las personas por las apariencias. Conocé su esencia y luego hablá. Dejá los prejuicios de lado porque la verdadera belleza es la secreta hermosura del alma", expresó.

En otras entrevistas, "La Princesita" se refirió a la " gordofobia" y a la discriminación que ya había denunciado.

En ese momento, expresó: “Que si cantas cumbia seguro no sabés cantar otra cosa, o que no se te puede pedir más, ni bailando, ni actuando, ni haciendo nada más. Que si no sos cantante de pop de moda no te tratan como al resto” respecto a su pasado en la movida tropical y la imposibilidad de que la consideren como una cantante profesional de trayectoria.



Mirá la foto: