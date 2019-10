Los amigos de los “fierros” y la música se reunirán en el Moto Encuentro Salta

El rugido de los mejores “fierros” se escuchará durante tres días, cuando este fin de semana se realice el “Moto Encuentro Salta”, un festival que recibirá turistas de provincias y países vecinos, amigos de las motocicletas y la música.

La cita es para los días 11, 12 y 13 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta Capital, donde habrá shows musicales de bandas traídas especialmente para la ocasión -como Los Tipitos-, y un cronograma de actividades completo para los tres días.

Dicho cronograma comienza el viernes 11 a las 18 horas con Me Da Igual, Lobo de Bar, Ser Furia y el cierre de Hugo Bistolfi, Emanuel Cárdenas y Javier Barroso (Rata Blanca). El día sábado 12 desde la misma hora, se presentará Leonardo Nicito y los Chango Nautas, Me Da Igual, Fran Molins & Rock And Blus Band, Perro Ciego y el cierre de Los Tipitos. Y el día domingo, serán los protagonistas Súper Luz, Faunos Hostiles, Fun Circus, Abuelo Mono, Los Ceibales y Elias Saadi.

Ya están a la venta las entradas para la primera edición a través AutoEntrada, como así también en la boletería de Alto NOA Shopping, en Inciensos 464, SocialPlus y en Morrison Rock en Galería Via Nova: Caseros 646. Los costos son:

Abono por 3 días + cena el viernes = $1900.

Abono por 3 días + cena el viernes y un acompañante = $2500.

Abono por 3 días = $1300.

Entrada viernes y domingo = $550 cada día.

Entrada sábado = $650.