Leavy cuestionó a una periodista salteña ante la consulta por su doble candidatura

Los resultados de las PASO Salta volvió a poner en polémica, la doble candidatura de Sergio “Oso” Leavy. El candidato a gobernador del Frente de Todos es también candidato a senador nacional por el mismo espacio. “Estoy convencido que soy candidato solo a gobernador, es la que he trabajado” dijo en una entrevista con el programa Buena Mañana de Radio 10.

Ante la respuesta, la periodista Josefina Chávez Díaz le consultó sobre por qué no renunciaba a la candidatura a Senador Nacional y la respuesta de Leavy fue: “Pero…¿Vos quién sos para pedirme una cosa así’, que me lo pida la gente que trabaja conmigo, las únicas personas que me hacen esta pregunta son periodistas, nunca escuché a ningún vecino que me diga que si lo que estoy haciendo está bien o no…”



Fuente: Buena Mañana - Radio 10

Ante la tensa situación, a Leavy se lo escuchó ofuscado tratando de explicar que la doble candidatura ha sido producto de una estrategia electoral. “Es una estrategia electoral, como otros han decidido llevar a otros candidatos, todo lo que permite la ley está permitido” agregó.

Finalmente, ante la interpelación de los periodistas Josefina Chávez Díaz y Ricardo Nuñez, el candidato a gobernador y Senador Nacional por el Frente de Todos explicó que después de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, el hombre más conocido en la provincia es él. “No digo que soy el mejor, sino el más conocido. Se decidió, porque de los 10 legisladores nacionales que tiene Salta el único que es del Frente de Todos es Sergio Leavy. El único que tenía plafón para que lo conozcan en toda la provincia. La estrategia fue buenísima porque ganamos dos senadores y quizás tres diputados nacionales. Pasamos de tener 1 de 10 a ser 6 de 10, esa es la explicación que te puedo dar” concluyó.