Polémica por un concejal que pidió jubilarse por estrés a los 38 años

A dos meses de terminar su mandato y con tan solo 38 años, el concejal sanjuanino Gabriel Antonino D'Amico inició el trámite para acceder a una jubilación por discapacidad aduciendo que el estrés de la función pública potenció una serie de enfermedades preexistentes que sufre.

El concejal, que es hijo del histórico gremialista Antonino D'Amico, secretario General del gremio de los municipales, inició el trámite en la ANSES el 17 de septiembre último y se encuentra en espera de examen médico, accedió a una banca en 2015 de la mano del frente “Juntos por San Juan”. Es abogado y ejerce por primera vez un cargo público.

Al solicitar el beneficio mientras todavía está en funciones, el concejal tendrá derecho a gozar de una pensión, aunque todavía no se determinó cuál será el monto de la misma.

El funcionario aseguró que padece colitis ulcerosa (una enfermedad autoinmune que afecta al intestino grueso y produce hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia). Además, tiene un marcapasos por una patología cardíaca, miopía y trombosis. Su historial está siendo analizado por una comisión médica que deberá determinar su grado de incapacidad.

"La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver", sostuvo D'Amico. Y agregó: "Tengo que repetir los estudios y luego ellos evaluarán si supero el 66% de discapacidad. Recién ahí es la Anses quien define el porcentaje que cobraré de jubilación".

De acuerdo con el concejal, su sueldo alcanza los 139.000 pesos por mes.

D’Amico se mostró molesto por la repercusión pública de su trámite y dijo que es víctima de una “persecución política”, ya que es opositor en el Concejo.

“Se habla de mi jubilación, pero no sobre las votaciones de mí solo contra los otros once ediles; no se habla de los amparos que presenté para salvar los árboles en la peatonal que después la justicia me dio la razón; de los pedidos de informes de movilidades contratadas por el municipio con presuntas irregularidades; de mi oposición a las condonaciones millonarias a los casinos, de eso no se habla. Yo siempre oponiéndome a los privilegios, soy un concejal incomprable, he presentado más de 150 proyectos, no soy ñoqui ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno”, afirmó el edil.

El edil afirmó que la enfermedad la padece hace 15 años y que con el correr de los años se fue intensificando. Sobre por qué presenta ahora el pedido, dijo que “ahora es insostenible mi estado de salud, el estrés generado por ser oposición y oponerme a presuntos actos de corrupción, me ha generado un estado de estrés que repercute en toda la patología que tengo. Hay formas malintencionadas que dicen que quiero jubilarme por el estrés, pero es por todas las patologías que tengo y el estrés es relevante pero el pedido es por el largo historial de enfermedades”.

El edil concluyó que “no sé si salga el beneficio. La Comisión Médica 26 debe verlo. Pero todo esto es una operación política. No tengo nada que ocultar. Me pasa esto por ser honesto y los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos”.