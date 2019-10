En Todos le piden a Leavy que deje su candidatura a Senador, pero por ahora no cede

Cuando todavía tratan de asimilar el golpe de las PASO, y siguen analizando posibles causas de la derrota, un sector del Frente de Todos pide a Leavy que deje de lado la doble candidatura y se centre en la de Gobernador. El "Oso" por ahora, no cede. Lo seduce ser Senador Nacional.

El diputado nacional, candidato a senador nacional y también candidato a gobernador de la provincia, Sergio "Oso" Leavy, estaría en estos momentos analizando la posibilidad de bajarse de su candidatura a la Cámara Alta del Congreso de la Nación, en virtud del pedido de un amplio sector del frente que él mismo encabeza.

Desde Todos en Salta, muchos analizan que la estrategia de la doble candidatura fue pésima, y atribuyen a ese factor uno de los principales causales de la dura derrota en las PASO del domingo pasado.

Los cuestionamientos por la doble candidatura no lo tienen tranquilo al todavía Diputado Nacional, aunque no está convencido de dar un paso al costado. Y es que en caso de no ser gobernador de la Provincia, Leavy pretendía ser Senador Nacional y dejar su banca de la Cámara Baja del Congreso. Considera que es un salto en su carrera política y desde el Senado tomaría otro vuelo, y estaría mejor posicionado incluso para su carrera electoral a futuro.



Pero las presiones que tiene hoy son muchas. Es más, tal es el grado de crispación que tiene por el tema, que ayer ante la pregunta de una periodista al respecto le contestó de muy mala manera, diciendo, "Pero… ¿vos quién sos para pedirme una cosa así?”.





El tema lo irrita y no lo puede ocultar. De bajarse, cosa que podría ocurrir en cualquier momento, no va a ser una decisión a gusto, sino por conveniencia.



El propio Miguel Isa, que se mantiene firme dentro del Frente de Todos, sugirió ayer que Leavy debería concentrarse en la campaña a gobernador para intentar revertir la dura derrota sufrida en las PASO a manos del intendente capitalino Gustavo Sáenz.

Leavy estaría evaluando seriamente hoy declinar su doble candidatura. Recordemos que se encuentra desde ayer en Buenos Aires, donde participó junto a Miguel Isa de un homenaje que el Partido Justicialista realizó para conmemorar los 124 años del nacimiento del expresidente Juan Domingo Perón. Sin embargo insiste: "Esa no es una prioridad para nadie" en el frente.











En el Frente de Todos confían en que si Leavy le dedica todas las energías a un sólo objetivo, es posible revertir los casi 20 puntos de diferencia que lo separan de Sáenz.

La tarea no será sencilla, y en Buenos Aires lo ven poco probable. Recordemos que en Salta el "Oso" Leavy, que contó con el apoyo explícito de Alberto Fernández, perdió 43% a 22% contra Gustavo Sáenz.

Los analistas porteños hacen una comparación con el resultado nacional, donde la fórmula Fernández - Fernández le sacó a Macri - Pichetto 16 puntos en las PASO (Todos 47% - Juntos por el Cambio 31%). Habrá que esperar qué decisión toma finalmente el doble candidato en la jornada de hoy.