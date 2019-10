Leavy y su respuesta grosera a una periodista: “No habla de mí… habla de él”

Luego de la polémica respuesta de Sergio Leavy ante la consulta sobre por qué no renunciaba a su candidatura a senador nacional en el programa Buena Mañana de Radio 10, la periodista Josefina Chávez Díaz indicó a InformateSalta que esas palabras hablan más de él que de ella.

“La respuesta del diputado nacional, intendente de Tartagal de licencia, candidato a senador nacional y candidato ahora, a gobernador Sergio Leavy no habla de mí… habla de él. Habla de su intolerancia, de su intransigencia, de su falta de cintura política, podría haber salido de cualquier manera… hasta mintiendo. No estaría pidiéndole algo que no haya hecho nunca” explicó a InformateSalta.

Ante esto, Chávez Díaz expresó que las palabras de Leavy mostraron su honestidad intelectual. “Pero fue honesto. Lo de ayer habla nada más y nada menos, que de su honestidad intelectual. Alguna vez dijo en una entrevista que su temor era llegar a la gobernación y no saber qué hacer…. Ayer en la entrevista fue honesto. Esto habla de su falta de preparación…El sillón de la Gobernación pareciera quedarle enorme”.



Audio Josefina Chávez Díaz con Sergio Leavy. Buena Mañana, Radio 10



La periodista de Radio 10 expresó su preocupación sobre qué pasaría que un dirigente con estas actitudes llegara a la gobernación. “Qué pasaría si termina electo y siendo gobernador, surge una situación grave de crisis; ¿Qué pasaría si un periodista le pregunta por esa situación? Se levanta de la mesa y ¿evita dar explicaciones? O ¿vuelve a agredir al periodista de turno? Hay que estar preparado para ser Intendente aun en licencia, hay que estar preparado para ser Diputado Nacional, Senador Nacional, o incluso Gobernador. Sino, la silla, cualquiera de estas, te queda grande, o enorme”.

Finalmente, Josefina Chávez Díaz indicó nunca entrevista a nadie con mala intención pero que lo hace con un perfil crítico. “De hecho, en las últimas cuatro semanas previas a las PASO, hemos invitado al piso a muchísimos pre candidatos, aún del propio frente que llevaba Leavy. No hay animosidad".

“Sucede que hay que entender que esto es así; que la disidencia es sana, que nutre y es democrática. Me aburre sentarme a hablar con gente que piensa como yo. No me enseña. La disidencia siempre es sana. Pero en el marco del respeto” concluyó.