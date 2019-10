Cinco razones por las que Boca no debe quejarse de River ni del VAR

Los duelos entre River Plate y Boca siempre generan mucho en el antes y el después. El último Superclásico no escapa a esto. Tras las declaraciones de Wanchope Ábila y Gustavo Alfaro todo el mundo xeneize le apunta al VAR como un amigo fiel del Millo.

El último protagonista afín a Boca que salió a quejarse de las supuestas ayudas que recibe River en la Copa Libertadores fue Enrique Hrabina. "El River de Gallardo no ha ganando ningún título local, que es casualmente donde no hay VAR", dijo el ex futbolista. Sin embargo antes hablaron Maradona, Gatti, Cascini, y los periodistas partidarios al club como Bonino, Mollo, Pagani.

Todos tienen un común denominador: se basan en la ayuda que la tecnología le dio a River al no acudir el árbitro a ver las imágenes cuando Pinola le hizo un penal a Benítez en el River-Independiente, por la vuelta de los octavos de final de la Copa 2018, cuando el resultado era 0-0 en ese instante.

Esta última jugada es la única evidencia que se puede constatar de ayuda arbitral a favor de River, porque no se puede constatar que los penales que se le cobran a favor es una ayuda adicional, simplemente suceden porque el equipo de Gallardo es un equipo intenso, ofensivo y que sale a jugar siempre con la mirada puesta en el arco contrario. Repasemos cinco puntos concretos en los que Boca tuvo un cierto favoritismo en las decisiones directivas y arbitrales en últimos años.

Desempate ante Vélez

Un vacío legal en la AFA fue advertido por Boca para forzar un desempate ante Vélez para lograr un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015. Ambos equipos habían finalizado con los mismos puntos y Vélez tenía el derecho para clasifircarse a la Copa por mejor diferencia de goles, según el artículo 112 de la AFA. Los Xeneizes presionaron lo suficiente ante el entonces presidente Luis Segura para que se basasen en el artículo 111, en el que se especifica que hay que "jugar un partido desempate en igualdad de posiciones en la tabla". Boca se salió con suya, ganó el desempate y dejó a Vélez fuera de la Libertadores.

Audios de Daniel Angelici

No conforme con lograr que la AFA le permitiera jugar el desempate ante Vélez, el presidente de Boca, Daniel Angelici, quedó marcado al hacerse públicos unos polémicos audios en los que pedía favores a Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, y a Luis Segura, por entonces presidente de la AFA. Al primero le pedía que no le de varios partidos de sanción a dos jugadores para que puedan estar ante Vélez y, al segundo, le dice qué árbitro quiere para el encuentro ante los de Liniers. En ambos casos hicieron lo que quería Angelici.



Final Copa Argentina contra Rosario Central

Aquella final jugada en 2015 en Córdoba fue dirigida por Diego Ceballos, que benefició a Boca en todas sus decisiones. Cobró un penal a favor de los Xeneizes un metro fuera del área, anuño un gol a Larrondo por un inexistente offside y si dio como válido el de Chávez, que estaba adelantado claramente. Aquella noche ganaron los boquenses por 2-0.

Las confesiones de Julio Grondona y Abel Gnecco

Unos audios filtrados entre el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, y su homónimo del Colegio de Árbitros, Abel Gnecco, revelaban ciertos manejos entre ellos para beneficiar a Boca con la designación del árbitro paraguayo Carlos Amarilla en un cruce ante el Corinthians, en las que anuló tres goles y no le pitó un penal al equipo brasileño.



Penal de Andrada a Pratto

Con el resultado 1-0 a favor de Boca en el partido de vuelta de la final de la Libertadores jugada en el Santiago Bernabéu, Andrada le hizo un penal de libro a Pratto a los 55 minutos y el árbitro uruguayo Andrés Cunha no sólo no lo cobró, sino que tampoco acudió al VAR para verificar la imprudencia del arquero de Boca al arrollar al delantero de River.



A pesar de estos cinco hechos concretos, los hinchas de Boca Juniors tampoco pueden olvidar se las finales Cruz Azul, Palmeiras y Real Madrid.