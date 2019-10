Rodríguez defendió el voto electrónico a pesar de la derrota del Frente de Todos

Ante los cuestionamientos del voto electrónico por sus compañeros de espacio durante la sesión de ayer, el diputado provincial por el Frente para la Victoria, Tomás Rodríguez dijo que el sistema no tiene que ser cuestionado por sectores o dirigentes afectados por los resultados.

“Creo que nuestro sistema no tiene ser aceptado o no por cuestiones sectoriales o dirigentes que se han sentido afectados porque no ha salido como ellos querían, sino que es el elector quien lo recibe y lo acepta. Y si hubo un 71% de gente que fue a votar y a las 20.50 conocíamos el resultado definitivo evidentemente el resultado nos está diciendo que es aceptado por la sociedad y que funciona perfectamente”.

Además, el legislador por Capital expuso que han sido los propios espacios políticos los que han complicado al elector. “Hemos abusado de la cantidad de participantes y de la cantidad de candidatos para meterlos en la máquina, 95 listas para concejales había. Le complicamos bastante la vida al elector”.







En consecuencia, llamó a la Cámara de Diputados a discutir una modificación del sistema electoral en donde regresen las internas partidarias. “Habría que revisar en cada partido, tal vez, volver a las internas partidarias y resolver los candidatos de cada partido, para que, tenga valor y peso el partido desde el punto de vista ideológico y doctrinario y que la propuesta no sea de orden personal sino partidaria”.

Finalmente, dejó abierta la discusión o debate sobre si es necesario actualizar las máquinas utilizadas para el voto electrónico y el software que se utiliza. “Deberíamos hacerlo pero me parece que sigue siendo lejos el sistema el más democrático, el más transparente y el que más posibilidades otorga a cualquier ciudadano que quiera participar en las elecciones”.