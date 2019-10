Entrevistas 10x10: Luciano Giannoboli

Luciano Giannoboli nació el 31 de enero de 1974 en Córdoba Capital. De profesión futbolista, supo defender los colores del Renato Cesarini de Rosario, Racing de Córdoba, Gimnasia y Tiro de Salta, Central Norte de Salta, Nacional Tachira de Venezuela y hasta pisó el viejo continente cuando jugó para el Mozzecane de Italia.

Eligió vivir a su manera, rebelde y consecuente, entre otras grandes virtudes. Tiene bohemia, es pausado, tranquilo, y ama al fútbol al mismo nivel que a su familia. Esta es la entrevista 10x10 de Nico Cortás para InformateSalta.

10x10

1. El fútbol: El fútbol para mi es más que una pasión. Es parte de mi ADN. Yo soy fútbol. Toda mi vida jugué y no me supe divertir con otra cosa. Hasta creo que no conozco gente que no sea por el fútbol.

2. Una anécdota: Me acuerdo cuando llegué a Racing de Córdoba me llevó Atilio Oyola. Y él no tenía buena relación con el técnico. Así que era muy difícil que jugase. Pero me dijo no digas que sos enganche porque hay muchos. Decí que sos 5. Nunca había jugado de 5 y tuve que hacerlo todo el año. Hasta que después llegó el "Negro" Ramos y me hizo jugar en mi posición y disfrutar un poco más.

3. Un club: Racing de Córdoba

4. Un ídolo: No tengo ídolos pero si admiraba a Zidane, Ronaldinho, Riquelme y ahora Messi

5. Un maestro: No se si maestro pero los que me enseñaron bastante, me trataron bien y me hicieron disfrutar mucho del juego fueron Marcial Acosta y Patricio Hernández.











6. Un equipo: Mele; Oscar Rivero / Plaza /Víctor López / Venancio Herrera ; Sebastian Pedraza / Maxi Salas /Ariel Juárez /Pedro Guiberguis; Pescado Aylan/ Tomás Ciklic.

7. Un rival: Un rival que me impresionó muy bien sobre todo porque eran mis comienzos fue “el ciruelo” Piaggio que estaba jugando en el lobo jujeño. Después no fui nunca mucho de prestar atención a los rivales.

8. Un amigo: Dos amigos. Mis hermanos. Leandro y Lucas. Incondicionales.

9. Una pasión fuera del fútbol: Lamentablemente no tengo pasiones fuera del fútbol. Por eso sufro tanto cuando no puedo jugar. Me siento muy vacío.

10. Un sueño: Me gustaría mucho es dirigir a los chicos.