Lionel Messi, íntimo: el deseo de irse de Barcelona, los videojuegos y "El Marginal"

Lionel Messi le otorgó una entrevista al programa español RAC1 y no se guardó nada. El rosarino confesó que por los problemas que tuvo con Hacienda en España pensé en emigrar de Barcelona, que se sintió maltratado en España, que juega más a los videojuegos porque lo comparte con su hijo Thiago y que no recurre a la meditación, sino se encierra en sus pensamientos, publica La Nación.

Reflexivo y sereno, Messi tocó uno de los temas a los que siempre eludió, la situación con Hacienda de España, que lo señaló por fraude: "Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oído y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada. Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza irme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".

Su relación con Antoine Griezmann fue otros de los temas centrales de la entrevista y la respuesta de Messi fue muy sencilla: "No es fácil jugar en el Barcelona. Cualquiera que no vivió la filosofía del Barça y no conoce el método, por mucha calidad que tenga, es difícil. Viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente. Pero no tenemos duda de que se adaptará porque es inteligente. Es mentira que tengo mala relación con él. Lo dije el primer año, es uno de los mejores y siempre son bienvenidos los jugadores así. Nunca tuve inconvenientes". Y respecto a su malestar porque los dirigentes no hicieron mucho porque no llegó Neymar, explicó: "No dije nada para tirar un dardo. Es que de verdad yo no sé si el club hizo todo lo posible porque no estuve presente en las negociaciones. Yo sé lo que hablaba con Ney, pero no conozco la otra parte".

También abrió parte de su intimidad y contó que ahora juega más a los videojuegos: "Jugaba mucho, lo dejé y ahora juego más. Ahora que Thiago juega y me llama para jugar partidos. En su tiempo libre explicó que mira series porque su mujer Antonela es fanática y que en este momento están enganchados con... "Ahora estábamos viendo una argentina, 'El marginal'".

Tocó varios temas como la Champions League y explicó que siente que dejaron escapar varias oportunidades y se lamenta por no tener alguna más en su vitrina, pero también explicó qué siente tras la salida de Cristiano Ronaldo de la Liga de España: "Extraño a Cristiano. Sí, me hubiera gustado que siguiera en el Madrid, era un plus de rivalidad. El Madrid estará arriba, tiene jugadores muy buenos. El año pasado dije que notaría la marcha de Cristiano".