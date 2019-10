El corazón del salteño Luciano late fuerte en Dylan Gómez

Sentado y saboreando un yogur, así amaneció Dylan, el niño chaqueño que recibió el corazón de Luciano, el salteño de 9 años que donó sus órganos. Su semblante ha cambiado al 100% y su papá no deja de llorar de emoción y por Multivisión Federal agradeció a la familia que hizo posible que su hijo vuelva a nacer.

“No tengo palabras, esto es lo mejor que me pasó la vida, mi hijo volvió a vivir y yo también. Ojalá pueda encontrarme con esa mamá y decirle que Dylan va a ser su hijo también. Esto es inmenso, la peleamos desde hace mucho, lo más lindo de la vida es esta buena noticia”, dijo Mario Gómez.

Contó que aquel día en el que recibió la noticia de que Dylan, de solo cuatro años iba al trasplante le dijo: “Hijo nos vamos juntos y volvemos juntos”, eso ahora después de siete largos meses se hará realidad.

Dylan entrando al quirófano



Desde que supo que el corazón había llegado, no ha parado de llorar. “La pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar, entiendo mucho a la familia del donante, pero ahora Dylan tiene dos familias, estoy tan agradecido. Quiero decirles que el corazón de su hijo hoy vive en el mío y que Dylan también es su familia”.

Muy emocionado contó parte de lo que fue la lucha y la espera. “Me lloré todo, lo veo, me abraza, me dice papá y no aguanto las lágrimas. Cuando entramos al quirófano, cuando lo dormían me agarró la cara y me dijo que me ama y yo me caí, no podía estar. Esto es muy fuerte. Comienza otra vida, la luchamos muchisímo, mucho tiempo. Siempre quise lo mejor para mi hijo. A veces vine sin plata, no me importaba no tener ni donde dormir con tal de que lo atiendan para que lo salven”.

Respecto a los padres del donante contó: “Quisiera conocerlos, ojalá los pueda ver, estoy a disposición. Yo le voy a contar a Dylan quien le regaló su corazón. Estas historias no pasan todos los días”.