Mauricio Macri evalúa recortar a sólo un año la duración de los planes sociales

El tema se analizó en el gabinete nacional y alcanzaría a unos 450.000 beneficiarios. La iniciativa, impulsada por Miguel Pichetto y Patricia Bullrich, busca la generación de trabajo genuino. No alcanzará a los que reciben la AUH ni a los programas de discapacidad.

El presidente Mauricio Macri evaluó en los últimos días un tema que surgió durante una reunión de gabinete y que podría modificar sustancialmente el esquema de la política social: la posibilidad de que en el futuro inmediato se recorten los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social a sólo un año y que se fomente de esta manera la salida laboral obligatoria para aquellos beneficiarios de planes.

El jefe de Estado analizó el tema con el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto en una charla que compartieron y luego se trasladó la misma idea a un encuentro del gabinete junto con Marcos Peña. Pichetto y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son los principales promotores de esta propuesta, que difiere de la mirada que tiene la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.

Según confiaron a Infobae cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada, la propuesta concreta que Macri viene elaborando para dar una respuesta a aquellos que cuestionan al Gobierno por el esquema clientelar sustentado desde hace muchos años en la Argentina alcanzaría a los planes Hacemos Futuro y Salario Social, que alcanzan a 450.000 personas –cobran $8.000– y que viven en la línea de la pobreza. “No estará contemplado bajo ningún punto de vista una limitación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que seguirá tal como está”, se encargaron en aclarar en el Gobierno.

Tampoco está previsto, al menos en una primera etapa, que haya un recorte de los planes del Ministerio de Trabajo que son de capacitación o acción de empleo y que lo recibieron en el año último un total de 559.783 personas. Estos programas son muy variados y apuntan a capacitación e inserción laboral que no se modificará. Los beneficiarios de ayuda social por discapacidad tampoco se verán afectados.

Por ahora no está definido en la Casa Rosada si esta propuesta se hará por medio de una resolución inmediata o un proyecto de ley que tenga su debate en el Congreso. En cualquier caso, admiten que la idea es que los planes sociales no tengan una durabilidad no mayor de un año y que en el medio haya un pasaje de capacitación para que los beneficiarios salgan del esquema de ayuda social con una oferta laboral.

Actualmente la duración de los planes es ilimitada mientras los beneficiarios cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, el plan Hacemos Futuro es prorrogable cada año mientras la persona que lo recibe haga los cursos de formación laboral, una visita médica anual y complete cursos educativos. En cuanto a Salario Social, está sujeto a los programas de las cooperativas y también se va actualizando sin limitación.