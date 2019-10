Un taller mecánico le trae muchas complicaciones a una vecina salteña

Vive hace 20 años en la misma casa y desde hace 10 un taller mecánico que se instaló en la cuadra le trae muchísimas complicaciones. Se trata de Soraya Escribas, una vecina del pasaje Las Artes al 100, quien se comunicó con InformateSalta para contar su situación.

“No tienen vereda, entonces estacionan en toda la cuadra, me rompieron la vereda, chocaron el cesto de residuos que salió de mi bolsillo y lo dejaron inclinaron, levantaron el cordón cuneta. Además, me estacionan todo el tiempo en mi garaje y no me dejan entrar con el auto,” comentó a este medio.







La mujer presentó reclamos en la Municipalidad sin embargo nunca obtuvo respuestas. Desde el área de la Dirección de Tránsito le solicitaron que eleve una nota pidiendo la señalización correspondiente. “Ahora para solucionarlo, me dijeron que presente un escrito donde nosotros vamos a actuar en 72 horas para no obstaculicen mi ingreso y egreso,” indicó.

Soraya teme que puedan multarla por el estado de la vereda cuando en realidad no fue ella quien la destruyó. “Me veo perjudicada, he tratado de dialogar y llegar a un entendimiento, por una cuestión de vecindad y de respeto pero no pude. Ayer hubo una discusión porque justamente tenía un auto en la entrada,” expresó.







En este sentido, detalló que no solo pidió la señalización en Tránsito sino también que consideren que el pasaje que actualmente es doble mano pase a ser de una sola. “Están evaluando todo esto y me dijeron que presentara la nota y me dijeron que en dos o tres días iba a tener una respuesta,” subrayó.