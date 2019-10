¿Qué es el examen CNA y qué ventajas ofrece PrepAway para su carrera?

La enfermería también puede ser un paso para convertirse en médico. La enfermería es una profesión noble y necesita mucha dedicación y formación. Convertirse en enfermero significa que la persona tiene que cuidar al paciente cuando el médico no está disponible. El asistente de enfermería es el asistente de las enfermeras.

La mayoría de las personas se convierten en asistentes de enfermería antes de rendir su examen de enfermería. Convertirse en asistente de enfermería también requiere trabajo duro y dedicación. Los candidatos tienen que pasar la prueba de admisión de CNA o Asistente de Enfermería Certificado para entrar en las escuelas de capacitación y luego necesitan aprobar el examen de certificación CNA para calificar como asistente de enfermería.

Si usted es alguien que desea convertirse en enfermero o enfermera, y quiere rendir una admisión en una escuela de capacitación superior, tendrá que tener un buen desempeño en su examen de admisión de CNA. En este artículo, vamos a tratar de entender lo que es el examen CNA y por qué es tan popular entre los estudiantes de enfermería.

¿Qué es el examen de admisión de CNA?

Los estudiantes que quieren convertirse en un Asistente de Enfermería Certificado necesitan pasar por una serie de capacitaciones antes de solicitar el examen de certificación. Esta preparación se realiza en las escuelas de formación que enseñan a los alumnos diversas técnicas que deberán demostrar luego en su examen final. La mayoría de estas escuelas sólo quieren que los estudiantes talentosos sean parte de su programa y por lo tanto requieren que todos los estudiantes rindan el examen de ingreso. Los candidatos que califican en el examen pueden ser parte de la escuela de enfermería y pueden ser entrenados para mejorar sus habilidades.

El examen de CNA es diferente en cada instituto. La mayoría de las pruebas analizarán su capacidad básica en matemáticas, inglés y a veces en ciencias. Las matemáticas y el inglés requeridos se corresponde al nivel de la escuela secundaria, por lo que es fácil de cumplimentar. Es posible que se requiera algún conocimiento en ciencias para resolver la prueba de admisión. Más abajo explicaremos más sobre la prueba y cómo descifrarla:.

¿Por qué es tan popular entre los aspirantes?

La mayoría de los que desean estudiar enfermería prefieren ir a un examen de CNA por las siguientes dos razones:

1. Más fácil que los otros exámenes

El examen de CNA es mucho más fácil que la prueba de ingreso a enfermería. Esto lo convierte en una opción para la mayoría de los estudiantes y aspirantes. Si no son capaces de pasar la prueba de admisión a enfermería, todavía pueden estudiar y pasar la prueba de admisión de Asistente de Enfermería, obtener los conocimientos requeridos y obtener la certificación como asistente de enfermería.

2. El inicio de una gran carrera

Los objetivos de cada estudiante que se incorpora a la profesión de enfermería son diferentes. Sin embargo, la prueba CNA es el primer y más fácil paso hacia él. Si desea tener una carrera como enfermera certificada, tener una experiencia como asistente le ayudará a pasar por la escuela de enfermería. Incluso puede luego aspirar a una escuela de medicina con esta experiencia. Por lo tanto, es un gran comienzo de la carrera en el campo de la medicina.

Otra información sobre la prueba de admisión del Asistente de Enfermería Certificado

Otros datos importantes sobre el examen de CNA:

• Patrón de prueba

El patrón de examen puede variar de una escuela a otra. En general, a los candidatos se les dan preguntas de opción múltiple en temas como inglés, ciencias y matemáticas. Los candidatos son calificados en sus habilidades analíticas. Los candidatos tienen que lograr un porcentaje mínimo para calificar los exámenes.

• Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad son similares en casi todas las escuelas. El candidato necesita ser un graduado de la escuela secundaria o necesita tener un título que sea equivalente a él. Aparte de esto, no se requiere ninguna otra cualificación.

• Cuota

La tarifa también es diferente de escuela a escuela. Sin embargo, es bastante accesible para estudiantes de todo tipo.

• Material de estudio

Los candidatos pueden descargar el programa para el examen desde los sitios web oficiales de las escuelas en las que están solicitando el ingreso. Una vez que hayan hecho eso, serán capaces de encontrar numerosas fuentes On Line y Off Line para prepararse para el examen. Las preguntas de práctica de Prepaway CNA para el examen de ingreso son uno de los recursos más populares para prepararse.

¿Cuáles son las ventajas?

La única y mayor ventaja de dar la prueba de admisión en CNA es que usted tendrá todo el conocimiento para pasar su prueba de ingreso y será capaz de convertirse en un asistente de enfermería certificado. Durante el curso aprenderás habilidades tales como:

1. Cuidado personal;

2. Necesidades de salud mental;

3. Uso de dispositivos de curación;

4. Habilidades generales de enfermería;

5. Conocimientos teóricos.

Estas habilidades se medirán en el examen de certificación. Deberá prestarse mucha atención en todo lo que se enseñe durante el curso. Estas habilidades se miden y se prueban en dos campos: teórico y práctico.

Para resumir

Para concluir: es importante asistir a la capacitación para resultar elegido en un examen de CNA. Hay algunas escuelas que toman a todos los estudiantes y no tienen exámenes de ingreso. Sin embargo, para entrar en una buena escuela de enfermería y aprender de mano de los mejores, es una necesidad rendir este examen de admisión. Debido a que esta prueba no es muy difícil, los candidatos no tendrán ningún problema en prepararse para ella o encontrar el material de estudio necesario. Una de las cosas que todo candidato necesita hacer antes del examen, es practicar antes del examen con exámenes modelos. Se puede practicar la prueba en cada sesión y, por lo tanto, se pueden resolver tantas pruebas de práctica como sea posible. La mayoría de ellas están disponibles en la web y a veces también están disponibles en las páginas web de las escuelas. Tener el certificado CNA es un gran paso hacia su meta profesional.