Diputados pidieron informes sobre la confitería del MAAM denunciada por irregularidades

La Cámara de Diputados solicitó al Ministerio de Cultura de la provincia que informe sobre la concesión que le otorgó a Ricardo Iacuzzi del bar del Museo de Antropología de Alta Montaña (MAAM) y del cumplimiento de las normas laborales con sus empleados.

La firma Fundación Ideas del Norte del acusado, fue denunciada por siete ex empleados por trabajo en negro y acoso sexual. La entidad también mantiene relación contractual con otras dependencias del Estado a través de capacitaciones que realiza para el programa “Salta como en familia”.

El diputado Claudio del Plá denunció que el “Ministerio de Cultura es co-responsable de que se cumplan los derechos laborales y también las violaciones y por eso le pedimos que informe qué datos tiene como contratante de estos siete despidos y del cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. El Estado tiene que hacerse cargo por ser responsable solidario”.







Paralelamente las denuncias de los afectados siguen su curso y ayer se realizó una conciliación en la Secretaría de Trabajo, donde el abogado del denunciado se comprometió a realizar una propuesta de indemnización. En la reunión también hizo una particular solicitud. “Nos pidió que bajemos con las manifestaciones porque si no a Iacuzzi le iban a quitar la concesión y no iba a tener con qué pagarnos”, contó Valentina Martínez, una de las despedidas, a quien, además, la concesionaria le quedó debiendo dos sueldos, publicó Nuevo Diario.

“El abogado también nos dijo que todos los trabajadores que están ahora en el MAAM están blanqueados por cuatro horas, pero pueden venir a la 8 y después a las 17 y van a ver a los mismos empleados. Cuando entré me hizo firmar un papel de que estaba como pasante, y sabía que, si no lo firmaba quedaba sin trabajo. Cuando firmé le quise sacar una foto y el encargado no me dejó”, agregó Martínez.







Luis López, contó que trabajó durante seis años en el bar en negro. “Un día vino el señor Ricardo y me dijo que no me quería más en su empresa y que su abogado se comunicaba conmigo, quien me hizo un ofrecimiento de $60 mil por seis años trabajado en negro, lo que no acepté y comencé a hacer las actuaciones correspondientes. No me pagó el último mes ni la liquidación”, dijo y detalló que fue testigo del acoso sexual sufrido por las trabajadoras.