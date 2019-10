Crisis de Andes: el lunes no volaron por falta de combustible

Juan Pablo Armanino, referente del gremio aeronáutico explicó que la situación realmente es crítica y un gran golpe para las familias que forman parte de la empresa Andes Líneas Aéreas. Con un atraso en sueldo de 4 meses, aguinaldo y otros beneficios que aún no fueron otorgados, hoy muchos empleados se ven obligados a enviar a sus hijos a comer a comedores comunitarios o sociales.

"La situación es muy difícil y complicada, perjudicando a sus trabajadores al máximo, tenemos compañeros que están llevando sus hijos a comer a comedores comunitarios" dijo Armanino.

En tanto, a la operatividad de las naves, el gremialista contó: "el lunes no operamos por una medida de fuerza general, ayer no operamos porque no había plata para el combustible y hoy (miércoles) se operaron dos vuelos a Puerto Madryn, mañana puede haber un vuelo a Salta".







En tanto, la empresa informó a las entidades gremiales que el gobierno de Chubut mantiene con ellos una deuda muy importante y serviría para pagar los sueldos.

Lamentándose por la situación que les toca vivir dijo: " es una empresa que estaba en amplio crecimiento hace 2 años y hoy sus empleados están padeciendo esta situación, incluso de perder su fuente laborar".

Esperan que el Gobierno Nacional pueda intervenir ante el gobierno de Chubut y acelere así el pago de la deuda que sería un alivio para ellos.