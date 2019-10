Bono para empleadas domésticas: entre $ 2000 y $ 3000 según la categoría

Luego de varias semana de negociaciones el sindicato de empleadas domésticas de informó que las trabajadoras recibirán un bono compensatorio de entre $2.000 y $3.000.

Según explicó la titular del sindicato Alcira Burgos, la suma será definida de acuerdo a la categoría que tenga el empleado.

"El acta está lista pero lo falta es que se defina el monto. No sabemos si va a ser de $2.500 o de $3.000. Será escalonado en octubre y diciembre porque en noviembre tenemos el aumento por paritarias", explicó.

“La que trabaja desde 16 horas hasta jornada completa recibirá $ 1.500 ahora (por octubre) y $ 1.500 en diciembre", dijo.

Quien trabaje de 12 a 15 horas semanales le corresponde un bono de $ 1.500 de bono, también dividido en dos partes. Es decir, $ 750 en octubre y $ 750 en diciembre y por último, las personas que trabajen de 1 a 11 recibirán un bono de $500.

Burgos, además aclaró que dicho bono es "no remunerativo, no se descuenta de sueldo, no es por el aumento del 10% de noviembre que se sigue respetando".