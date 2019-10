Marcelo López Arias: “Soy un firme defensor del voto electrónico”

A horas de conocer el escrutinio definitivo de las PASO provinciales vividas el domingo pasado, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Marcelo López Arias opinó sobre el voto electrónico y la obligatoriedad de participar en las elecciones primarias. “Soy un firme defensor del voto electrónico”.

“Los que perdieron critican y no les gusta, el voto electrónico es extraordinario, es lo más democrático que hay, no es voto electrónico, es voto papel de impresión electrónica hay un doble control. Las impugnaciones fueron 0.03% de la votación, no hubo problemas”, detalló.







Lo que sí reconoció es que particularmente en estas elecciones hubo confusiones, “había tantas listas de diputados y concejales que si se crearon confusiones pero no con el resto de los cargos en los cuales no hubo problemas”.

Insistió: “Soy un firme defensor del voto electrónico, hay que poner límite con la proliferación en los kioscos de los cargos legislativos, pero yo lo defiendo. No hubo real impugnación y el resultado es lo que la gente decidió”.

Respecto a las críticas que recibieron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, opinó: Hay que analizar las PASO obligatorias, en este caso, el Frente Todos fue el único que las tuvo por ejemplo en terna a gobernador, sino debería buscarse otro sistema de elección donde tengamos menos confusiones”.