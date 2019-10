Lorena Paola participó en “¿Quién quiere ser millonario?” y reveló intimidades de su vida

Lorena Paola estuvo como invitada en el programa “¿Quién quiere ser millonario?”, conducido por Santiago del Moro y allí reveló cómo fue su vida después de haber comenzado su carrera a los seis años en “Festilindo” y también dio detalles de su vida privada.

Recordemos que Lorena Paola llegó a la fama gracias a su participación en los programas Cantaniño y Festilindo, los cuales impulsaron a que vaya construyendo una carrera como actriz que está cercana a cumplir las cuatro décadas. A pesar de haber estado un tiempo alejada de las pantallas hace unas horas se animó a jugar en el programa de Santiago.



La actriz fue acompañada de su madre y Ricardo, el padre de un compañero de colegio de su hijo, con quien tiene una amistad que perduró en el tiempo. En un primer momento, la actriz Lorena Paola empezó recordando sus comienzos en la actuación.

“Empecé a los cinco, seis años. No lo tomaba como un trabajo, lo tomaba como un juego. Y de hecho me acuerdo que estaba viendo al Pato Carret en ese entonces y empecé a hincharla a mi mamá: ‘Llevame, llevame’. Porque había un concurso de Festilindo en ese momento. Festilindo fue lo primero que hice, que era el festival internacional de la canción infantil. Fueron experiencias súper positivas, y aparte un aprendizaje, porque sos una actriz de oficio, y me tocaron actores desde Minguito, Calabró, Marcos Zucker, el Tano Víttori”, expresó.

Luego, Lorena Paola habló de las dificultades para sobrellevar las críticas por su físico que recibía de otros niños: “No lo padecía, jugaba con mi prima a ver quién comía más milanesas. Obviamente los chicos son crueles y en ese momento tenía algún grupete que me gritaba cosas, pero yo soy de un carácter especial”, comentó.

Por otro lado, se refirió a su rol como madre de Luquita, fruto de su relación con el periodista Pablo Fernández: “Soy muy intensa con uno, no me imagino con dos (hijos). Como pareja soy muy compañera. Celosa y posesiva no, soy tranqui. Estoy en pareja hace 18 años, y me casé hace tres, Luquita tenía tres años cuando empecé con mi marido”.

Sobre el uso que le daría al premio que podría llevarse en el programa, Lorena Paola dijo: “Queremos viajar juntas y hacer unos arreglos en la casa. Vivimos cerca, hablamos tres veces por día, nos vemos siempre”.

Además, se refirió a cómo su madre sobrelleva la fama de ella: “Para ella era más difícil porque fue anónima. Desde que tengo conciencia mi vida fue que me conozcan en la calle. Ahora me reconocen y me saludan y para mí es como la familia, es normal. Pero para ella, que vivió su vida anónimamente, y de repente en el restaurante se quedan todos así mirando…”.



También, Lorena Paola recordó a su padre, quien murió hace 14 años: “Mi papá murió de cáncer de pulmón. Aparte muy espectacular, él se tenía que ir espectacularmente. Se estaba haciendo el tratamiento de los rayos y yo estaba haciendo una función. Cuando regresaba de esa función, él se levantó para ir al baño y de repente escuché un golpe y murió de lo que se llama una hemoposis masiva: se le cortó una arteria y se murió desangrado en el baño. Y cuando yo volví la encontré a ella, todo el barrio movilizado, creo que fue uno de los momentos más terribles de mi vida”, recordó la artista.

Lorena Paola logró llevarse 180 mil pesos en el programa y disfrutar de una hermosa noche y del aprecio del público, quienes estuvieron muy interesados en lo que pasó con su vida durante todos estos años.

Fuente: https://www.infobae.com/