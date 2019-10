Iniciará el juicio contra una religiosa que denunció a Rosa Torino por abuso sexual

Valeria Zarsa es una religiosa que pertenecía a la orden Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, su nombre se hizo conocido cuando decidió acompañar las denuncias en contra del sacerdote Agustín Rosa Torino por abuso sexual, en ese contento ella fue denunciada por el mismo delito y el 1 de noviembre inicia el juicio en su contra.

Por FM Pacífico, la propia Zarsa aseguró ser inocente de toda acusación, “esto es una locura, habían muchos ex hermanos que iban a denunciar situaciones delicadas y se echaron atrás en cuanto vieron lo que estaba pasando conmigo. Venimos de un año de seguidilla, de insultos y amenazas por teléfono y redes sociales”.

Valeria Zarsa



Allí contó que quien la acusó es el sacerdote Sergio Salas, “sorpresivamente mano derecha de Rosa, dijo que yo abusé de su sobrina cuando esta era una niña, pero según esos relatos los abusos se habrían cometido cuando yo estaba en México y tengo las pruebas de ello”.

Valeria se enteró de la denuncia en su contra cuando estaba en Ciudad Judicial presentando pruebas en contra de Torino. “No sé de donde sacamos las fuerzas para seguir, es un proceso silencioso y tremendo que nadie conoce. En medio de todo eso, cuando iba entregar pruebas me dicen que tenía una denuncia por abuso sexual, no caí. Me dijeron que busque un abogado allí me di con que es una sobrina del padre Sergio Salas mano derecha de Rosa”.

Agustín Rosa Torino



La mujer volvió a insistir en su inocencia diciendo que tiene su pasaporte, el cual da cuenta de que efectivamente estuvo en México cuando habrían ocurrido los abusos. Por su parte, la justicia informó que el delito que se le endilga es abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante continuado.