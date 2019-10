Macri en Salta: “Creo que el mensaje del Arzobispo fue bien intencionado”

A horas de su regreso a la ciudad Salta, donde a partir de las 18.30 horas encabezará la marcha del “Sí, se Puede”, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló con Radio Salta, y aseguró que no le molestó que el Arzobispo Mario Cargnello le recordara su promesa de “pobreza cero”, puesto que sigue siendo su prioridad número uno.

“Tuve una interpretación totalmente distinta, lo que me dijo es que tengamos en cuenta nuestra compromiso con la pobreza, yo le dije que es mi prioridad, por más que hoy no lo estemos logrando, no significa que no sea una prioridad ni que lo vayamos a ocultar por eso yo el primer día la visibilice, acá no se les dice a la gente que hay menos pobres que en Alemania”.

También resaltó la lucha contra el narcotráfico. “Hemos trabajado con todos los países y eso nos ha llevado a tener record de incautación de drogas en todo el país, incluyendo a Salta, que hemos tenido números increíbles, hay que seguir trabajando porque la droga pone en riesgo la familia, nuestros jóvenes, y no hay ninguna excusa para justificar que alguien venda droga”, señaló.







Asimismo destacó la independencia de la justicia. “Le hemos dado absoluta independencia, y hemos nombrado cientos de jueces, todos surgidos de ternas competitivas, la justicia como poder independiente tiene que actuar para demostrar que es confiable, yo opinar sobre quienes deben o no tener prisión preventiva, es entrometerme en un campo que no me corresponde”, sostuvo.

En ese marco, reiteró la invitación a los salteños. “Yo sé que hay muchos que están enojados y quiero decirles que así como ya tomamos muchas medidas para llevarles alivio vamos a seguir poniendo foco en el alivio y con estos acuerdos que planteo la Argentina entra en una etapa de crecimiento muy importante”, dijo.

Por último, dijo que su intención es ayudar. “No estoy por dinero, ni por fama, ni por poder, me mueve el hacer, estar convencido que uno puede reformar las cosas y mejorar, soy el presidente en ejercicio que más veces visitó la querida provincia de Salta, y creo que tenemos todo para ser el país que soñamos”.