Marcha #SíSePuede en Salta: “Hoy vine acá a decirles que no están solos”

El presidente y candidato a renovar su mandato, Mauricio Macri, llegó a Salta con la campaña con la que recorre el país, la marcha que denominó #SíSePuede. Lo hizo en compañía de miles de salteños que con banderas argentinas y mensajes de aliento lo esperaron en el Monumento a Güemes.

“Los veo, los miro y veo el corazón de la Argentina, su fuerza en todos ustedes, el verdadero poder en nuestro país. Son una inspiración, nos llena de fuerza y quiero felicitarlos por esta acá para defender sus convicciones. Hoy vine acá a decirles que ustedes no están solos,” comenzó diciendo en su discurso.

En este sentido, consideró que todos los presentes estaban allí porque los une el valor de la democracia, de querer vivir en paz, la honestidad, querer vivir en libertad. “Estoy acá, estamos acá, unidos más que nunca para defender esos valores. No tengamos miedo, porque los voy a defender y más que eso no voy a parar aunque llueve, truena o nieve hasta que no construyamos esa Argentina que nos merecemos todo,” expresó.







El candidato manifestó que desde hace tres años y medio decidió “jugarse” por el cambio, dejar de ser parte del problema para empezar a ser parte de la solución. “Juntos empezamos a resolver muchos problemas que arrastramos hace décadas pero también sabemos que no está siendo fácil, especialmente desde abril del año pasado, ha sido muy duro y sé que el mayor peso ha caído sobre la clase media,” indicó.

Macri subrayó que Argentina está parada sobre bases sólidas para poder crecer y que ahora viene el alivio a fin de mes. “Hemos revertido años de decidía, de abandono y hemos recuperado las fronteras salteñas para echar el hijos,” dijo.







“Quiero que sientan lo que está pasando, esto nunca pasó en nuestro país. Estamos convencidos que estamos dando vuelta el país, no una elección. Por eso esta energía no se puede perder, tienen que convertirla en acción, en convencer. Hoy es el momento de apostar más que nunca a este trabajo conjunto.”

Asimismo, pidió que los argentinos se vuelquen masivamente a las urnas en las elecciones generales del 27 de octubre. “Necesitamos tu apoyo, que vengas a votar. El desafío es que vayamos a votar como nunca en los últimos 30 años. Creemos en lo que estamos haciendo y creemos que este maravilloso país vale la pena, en este país queremos vivir.”