Otra vez Klix denuncia amenazas de hinchas de Central Norte

“Fueron a mi domicilio cuando yo salí a trotar antes de irme al club. Los atendió mi empleada doméstica, le preguntaron por mí, les dijo que yo no estaba y filmaron la patente del auto, el frente de mi casa y le dijeron que el sábado me iban a esperar en la cancha”, relató anoche Klix a Nuevo Diario.



El titular antoniano afirmó que radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 3º y que espera que solo se trate de un hecho aislado. “No quiero juzgar a nadie hasta que no se sepa la verdad, pero sí es cierto que una de las personas tenía camiseta de Central Norte y la otra vestía una remera blanca”, precisó.

“Es una situación difícil por mi familia, cuando yo lo único que hice en todo este tiempo fue bajar decibeles en cuanto a violencia”, lamentó el dirigente.



Klix también indicó que no comentó esta situación a los dirigentes de Central a pesar de ser amigo de algunos de ellos. “Sé que se van a solidarizar porque los que actúan así no actúan en nombre del club, son violentos nada más”, finalizó.