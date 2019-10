Carlitos: "Esto no es Tevez o Alfaro, todo Boca tiene que salir adelante"

Carlos Tevez volvió a referirse al clásico que se viene ante River, se plantó luego de las críticas que recibió y reconoció que la unión del grupo puede ser la llave para dar vuelta la serie por Copa Libertadores. “Esto no es Tevez o Alfaro, todo Boca tiene que salir adelante”, expresó el Apache.

En una entrevista concedida a TyC Sports, el delantero de Boca contó cómo palpita los días previos a la revancha en La Bombonera. “Uno quiere jugar, pero la decisión es del mister y no mía. No quiero interferir en las decisiones de él. Todos en el Mundo Boca pensamos igual, yo no dije algo que no correspondía”, se defendió Tevez con relación a lo que fueron sus dichos tras la victoria ante Defensa.

“Es un partido muy difícil. No pensamos en que, si no hacemos un gol en los primeros 20, es un partido de 90, donde sabemos que tenemos que hacer nuestro mejor trabajo en lo defensivo y ofensivo. Boca tiene que jugar bien para tener más chances”, expresó Carlitos para luego ampliar: “Es un resultado revertible, mas con los jugadores que tenemos. Tenemos que lograr el funcionamiento en estas 2 semanas y ver donde hacer daño. Tenemos que preparar la cabeza, estar enteros”.