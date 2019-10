¿ John Lennon confesó un plagio?

El hallazgo de una vieja entrevista hoy da vueltas al mundo. El músico, integrante de The Beatles, contó cual era la canción que menos le gustaba.

Es sabido que Los Beatles han hecho más de 100 canciones a lo largo de una breve carrera -que tiene un sello de calidad tal que no resiste (casi) malas composiciones-. Ahora, tras el hallazgo de una entrevista inédita, se supo cuál era el tema de Los Beatles que menos le gustaba a John Lennon.

Lennon eligió una, y eligió una suya para evitar problemas con el "fabuloso" resto de la banda. Run For Your Life, dijo, mencionando el tema que cierra el que para muchos es un disco bisagra: Rubber Soul.

¿Cuándo lo declaró? En 1970 para la revista Rolling Stone: "Nunca me gustó Run For Your Life, porque era una canción que copié", señaló entonces.

¿Encima confesó un plagio? Al parecer, la canción está inspirada en un segmento de Baby Let’s Play House, de Elvis Presley. "Prefiero verte muerta, niña, que con otro hombre", cantaba Lennon en los floridos '60. Un tema polémico, hoy repudiable en una era de visibilización de violencia de género.

"Baby Let’s Play House tenía una línea que me gustaba. Me gustaban líneas específicas de canciones, así que lo escribí alrededor de eso, pero no pensé que fuera tan importante", dijo.

Fuente: Clarín