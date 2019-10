Falleció un integrante de Damas Gratis: el dolor de Pablo Lescano

El mundo de la cumbia está de luto. Tanto la página oficial de Damas Gratis como Pablo Lescano en sus cuentas personales, anunciaron el fallecimiento de Richard, el reconocido guitarrista de la banda.

"Buen viaje Richard señor guitarrista, sonido único e inigualable de la guitarra de Damas Gratis. Se rompió el molde LPM. Cuando tocamos juntos allá por el año 1993 me dijo: hola soy Ricardo Cejas, usted qué instrumento tiene, estudio? RICHARD el dueño del volumen. Adiós", publicó el cantante acompañando el texto con una imagen de ambos.

De inmediato recibió cientos de comentarios de sus fans, quienes no sólo lo acompañaban en el sentimiento, sino que le preguntaban adónde iban a velar al guitarrista, para despedir sus restos.



Entonces Lescano sumó los datos en un segundo tuit: "RICHARD será velado esta noche 11 de Octubre a partir de las 22:00 Hs. En la cochería de su barrio: Sepelios Casa Torres Av. Avellaneda 4566 Virreyes".

Los seguidores de la banda inundaron de comentarios la publicación de Lescano manifestando no sólo su dolor, sino su admiración por Richard y su "Guitarra borracha", tal como lo quisieron recordar.