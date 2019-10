Fernández atacó con la economía y Macri advirtió sobre el regreso al pasado

Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, José Luis Espert, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión, los seis candidatos presidenciales, debatieron por primera vez en la Universidad Nacional del Litoral, el primero de los dos encuentros previstos antes de las elecciones generales del próximo 27 de octubre.

El debate comenzó con la presentación de los candidatos. “Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto problemas que arrastramos hace décadas. Pero también sabemos que hay otros problemas que todavía no resolvimos. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos para lograr estos cambios que faltan. Salvando las distancia, en la ciudad de Buenos Aires con más tiempo logramos hasta lo que parecía imposible y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional. Trabajando con los valores correctos como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto todo se puede”, inició Macri.

Alberto Fernández, por su lado, señaló: “Hace cuatro años hubo otro debate, en ese otro debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad; el que mintió es el Presidente, que quiere volver a ser Presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila (en relación a Daniel Scioli)”. “Yo vengo a decir la verdad”, agregó.

En tanto, Lavagna afirmó: “Creo que somos conscientes que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. No va a ser fácil pero vamos a salir, como en el 2001, en la medida en que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos. La economía está absolutamente paralizada y hay que lograr un acuerdo en el seno de la sociedad”.

El primer eje temático fue Relaciones Internacionales. En este punto, Alberto Fernández planteó entrar en el mundo “dignamente” y “de pie”. También se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “No le tengo miedo a la apertura, no voy a permitir que la apertura se lleve puesto a la industria y el trabajo”, destacó. También dijo que el gobierno de Macri “se olvidó la soberanía sobre las Islas Malvinas; en memoria de esos soldados, acá hay uno de ellos (en relación a Gómez Centurión), me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".

Luego fue el turno el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, quien comenzó saludando al pueblo de Ecuador. Aseguró que con su levantamiento contra el gobierno de Lenín Moreno “está dando un ejemplo de dignidad y de lucha”."La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más brutal, de ese lugar es de donde salen los Trump, los Bolsonaro", explicó.

En relación a esta temática, Macri señaló: “Cuando llegamos la Argentina era uno de los países más cerrados del mundo. Personalmente me dediqué a establecer una relación de confianza con los líderes del mundo”. “Revitalizamos el Mercosur, codo a codo con Brasil, y recuperamos relaciones dañadas con Paraguay y Uruguay", agregó.

Durante gran parte de sus intervenciones, el candidato Alberto Fernández criticó al presidente Mauricio Macri alzando el dedo índice. "Usted tal vez no lo sepa", "tal vez no lo entienda, Presidente", "quizás no se haya enterado" profirió en reiteradas oportunidades mientras su lenguaje no verbal también hablaba. En todo momento acusó a Macri de no estar en sintonía con la realidad.

En el minuto final que cada candidato utilizó para decir unas últimas palabras, Macri se refirió a la actitud del referente del Frente de Todos. "Volvió el dedito acusador, el atril, la canchereada, el kirchnerismo no cambió", dijo el Presidente.