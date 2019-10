Morello: "El problema son las PASO no el sistema de voto electrónico"

El sistema de voto electrónico genera voces en contra sobre todo desde el Frente de Todos, que no está conforme con los resultados obtenidos, y por ello va a plantear objeciones al respecto en la sesión de la Cámara de Diputados de mañana.

Sin embargo, no todos dentro de este espacio opinan lo mismo, tal es el caso de Carlos Morello, referente y candidato a diputado por Libres del Sur, que a pesar de no tener un buen resultado electoral no cuestiona al voto electrónico, como otros dentro del mismo Frente, sino a las PASO.

A menos de de 4 semanas de las elecciones generales, el dirigente de Libres del Sur, candidato a diputado por el Frente de Todos y actual secretario de Defensa del Consumidor, Morello, analizó el sistema electoral y manifestó la necesidad de una reforma de las primarias.

"Hay que ir a una reforma profunda del sistema electoral, esa reforma debe debatirse en un año no electoral, no cerca de las elecciones. Opino que hay que eliminar el sistema de abiertas, simultáneas y obligatorias porque confunde al electorado, que genera gastos innecesarios para el Estado y obliga a los partidos que no tienen internas a participar de internas y otros partidos que podrían resolverla ellos mismos", analizó.







Con respecto a las PASO provinciales que se realizaron el 6 de Octubre dijo: "Se pudo ver una gran confusión en el electorado, una campaña imposible de hacer para algunos partidos porque quienes no teníamos internas tuvimos que competir contra 91 listas de concejales de otros partidos que no tenían internas y otros que sí".

No es el voto electrónico

El dirigente insistió en que la PASO deberían ser eliminadas. "El sistema de boleta electrónica ha venido funcionando aceptablemente desde que se ha implementado, no creo que esté allí el problema del sistema electoral. El problema del sistema electoral está en la existencia de las PASO, no en el voto electrónico".



Sobre la seguridad del voto electrónico, analizó que habría que tomar algunos recaudos para evitar posibles trampas. "El presidente de mesa debería prohibir que el elector pase con el celular a la máquina, creo que eso está previsto en la ley. Las computadoras y máquinas que están en las puertas de las escuelas para hacer pruebas antes de que la gente entre al cuarto oscuro son innecesarias o habría que controlar con fiscales de todos los partidos de que quien la opera no induzca el voto hacia algún candidato en particular".

Finalmente, Morello fue muy contundente al reafirmar que "el fondo del problema del sistema electoral está en la existencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias".