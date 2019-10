Explicaciones desde el Teatro Provincial tras la suspensión del show de Diego Torres

Miguel Dallacaminá, a cargo de la dirección de la sala explicó las hipótesis sobre el origen del incendio, aclaró que no hubo heridos y que deben esperar pericias de Bomberos para reprogramar o no la fecha del show.

El fin de semana largo se despedía con la presentación de Diego Torres, que tenía programado su regreso a Salta, anoche, con un show en el Teatro Provincial. La función, prevista a horas 21, dio inicio promediando las 21.30; luego de las tres primeras canciones, una bambalina comenzó a incendiarse, obligando a activar el protocolo que rige para estos casos.

Una vez evacuada la gente y sin lamentar heridos, el productor local Sebastián Magnasco y el director de la sala daban tranquilidad a los asistentes desde las afueras del Teatro. En tanto, en horas de la mañana, Miguel Dallacaminá, director del Teatro Provincial, dialogó con la prensa para dar explicaciones de lo sucedido.

“Estamos conformes con que no sucedió nada más grave. Fue un accidente, lamentable para el artista, lamentable por el público que vino a verlo, y para el teatro que ahora cuenta con este antecedente”, indicó Dallacaminá. Así mismo, explicó que con lo vivido en las últimas horas rescata el orgullo por el equipo del teatro, que pudo evacuar a la gente rápidamente, haciendo que no se lamente ningún hecho de mayor gravedad.

“Estamos esperando el informe de Bomberos. Mientras tenemos nuestra hipótesis que es que una de las telas se prendió fuego porque una luz móvil quedó apuntandola y eso produjo un sobrecalentamiento y el incendio”, amplió el director del Teatro Provincial.

Ante el foco ígneo, se activó el protocolo que rige para estas situaciones: “Inmediatamente empezaron a sonar las alarmas, se evacuó a la gente y se apagó el fuego. Se lo apagó muy rápidamente por personal del teatro. En menos de 4 min la gente estaba afuera”, explicó.

Así mismo indicó que todavía no puede confirmar si el show se reprogramará para las próximas horas ya que dependen del informe de Bomberos. “El artista se quedó en Salta, pero son cosas que llevan tiempo para determinar. Durante el transcurso de la mañana se informará la decisión”, decía Dallacaminá en torno a una posible puesta en escena. En tanto, indicó que, en caso contrario, se devolverá el dinero de las entradas.

Finalmente, se confirmó que no hubo heridos y que las pérdidas materiales son mínimas ya que sólo se vio afectada una bambalina: “no se afectaron equipos, no hubo heridos de la banda, ni del público, ni de los asistentes”, concluyó Miguel Dallacaminá.