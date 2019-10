Boca trabaja con un brujo para poder eliminar a River

Fue quién avisó que al vestuario visitante del Monumental le habían hecho un trabajo de magia negra en la ida de las semifinales. No sólo denunció en sus redes sociales lo que más tarde confirmarían algunas imágenes televisivas, sino que además ahora está "luchando" contra esa fuerza oscura.

Carlos Oliva es un astrólogo que, según él, tiene la fórmula para que Boca de vuelta la serie a River el 22/10 en la Bombonera.

En los pasillos de la Bombonera se escuchó su nombre, ya se percibe su energía e incluso él mismo lo confirmó en su cuenta de Facebook, donde además ya hizo un spoiler de lo que pasará en la revancha superclásica.

"EN EL PARTIDO DE VUELTA BOCA VA A ESTAR SUELTO Y PASA POR ARRIBA A RIVER"#FOXRadio Carlos Oliva, astrólogo, hizo una predicción sobre el Superclásico de #LibertadoresxFOX. "Haremos un ritual para que vuelva la energía positiva", agregó. pic.twitter.com/QzcdkduTp5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 14, 2019

"No vamos a mentir que el ambiente estará tenso, con mucho nervio, y ojalá podamos dominar lo externo que buscarán usar para desestabilizar. Cuando ruede la pelota y llegue el primero, la alegría será desbordante. Luego se empareja la serie y hay corazones que laten más fuerte, más seguros, más firmes por ver que no era un mero cuento", escribió. Pero eso no fue todo, siguió: "La inteligencia hará su labor y otro golpe al mentón hará que los deje en la lona. Se querrán recuperar pero vendrá el golpe final del que no se despertarán".

Según las palabras de Oliva, y siguiendo su predicción, Boca le ganará 4-0 a River, dará vuelta la serie y se clasificará a la final de la Libertadores.

El trabajo de Oliva está en marcha, de hecho, ya les pidió a todos los hinchas de Boca que compren "velas azules y amarillas", que luego él les explicará qué hacer con ellas. Esto es parte de un trabajo que Oliva está realizando hasta el día del partido. "Tengo una efectividad del 80 por ciento", confesó."La Corrupbol fue su padrino, pero a los dos les llegó la hora. Fin del amor. Fin del verso. Fin, y varias tramas a la vez quedarán al descubierto".