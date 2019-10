Juicio por Brigadistas de Guachipas: "Volver a revivir lo que hemos vivido es doloroso"

Desde hoy hasta el 31 de octubre, se realizará el juicio por la muerte de Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27). Estarán en el banquillo de los acusados Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, ex funcionarios de Defensa Civil.

El abogado de la querella, Marcelo Arancibia destacó por Multivisión la importancia de la jornada para la familia de los cuatro brigadistas fallecidos hace casi 5 años en un voraz incendio en Guachipas. Consultado por la importancia del video de uno de los trabajadores durante el incendio dijo: “será un tema que lo expondremos pero el Juez será el encargado de valorar y determinar la importancia o no que tenga. Somos respetuosos y cualquier situación nosotros dentro del marco jurídico la haremos saber” manifestó.

Por su parte, Fernando Teseyra, también querellante manifestó: “conforme con que se llegue por fin a ventilarse el caso ante la Justicia y que tenga una resolución, que se resuelva”. Explicó que, por ahora, no hay un planteo estratégico de la Defensa, el cual se irá viendo en las audiencias.

En tanto, la familia de dos de los jóvenes fallecidos, Rosana Chávez, mamá de Matías Vilte y Valeria Montenegro, esposa de Mauricio Valdez dijeron algunas palabras antes de ingresar a la audiencia.

“Para mí es un alivio después de esto, volver a revivir lo que hemos vivido es doloroso. Solo espero que se haga justicia y paguen los responsables. Mi hijo estaba de descanso, fue reemplazando a otro chico. Le di unos bollos para que tomen el té y me dijo ´no se preocupe señora que lo vamos a traer sano y salvo a su hijo, pero mi hijo no volvió más´” dijo Rosana.

En tanto, Valeria recordó que ese día lo estaba esperando para almorzar y su regreso no fue el que esperaba. “Ese día estaba esperando para almorzar con él, o cenar, porque él siempre sabía llegar cuando iba a esos incendios o desmalezar, después de las 6 de la tarde, pero no llegaba. Me sonó el celular y una tía me dice ¿qué sabes de los bomberos que están muertos en Guachipas? Vi la foto de mi marido en el noticiero, me enteré por los medios” lamentó la joven mujer.

Con los ojos llenos de lágrimas Valeria, quien hoy tiene a cargo 3 hijos, solo pide justicia ya que asegura que luego de ver el video donde su marido muere calcinado no tiene paz y no duerme pensando en el dolor que sufrió su marido.

“Mis hijos la siguen padeciendo psicológicamente. Vi el video de mi marido, y de noche no duermo, en mi mente están los gritos de mi marido calcinándose, pido al Juez y al Fiscal justicia por mi marido para que él y los otros muchachos puedan descansar en paz”.