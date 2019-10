Pablo Kosiner: “La boleta única electrónica siempre ha tenido muy buen resultado”

Falta menos de dos semanas para que los argentinos vuelvan a las urnas y decidan el rumbo que tomará el país en los próximos cuatro años. Las campañas se profundizan y los candidatos ponen todo su entusiasmo para convencer a los electores.

Desde la redacción de InformateSalta, el candidato a diputado nacional, Pablo Kosiner, consideró que “es una campaña muy particular por la crisis tan profunda que vive nuestro país, lo hace que una campaña electoral tenga ciertos condicionamientos. No se puede encarar una campaña electoral de tono festivo cuando tenemos datos de que más del 50% de los niños vive en la pobreza”.







Kosiner analizó que Argentina necesita un nuevo modelo de país, donde la fórmula presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey permite compatibilizar experiencias de gestión crisis con la defensa de la agenda federal.

“Los salteños tienen la oportunidad de potenciar y referenciar un dirigente como Juan Manuel Urtubey dentro de un contexto nacional que se haga cargo de la defensa de las agendas de las provincias que hoy, salvo él, nadie defiende”, dijo.

El legislador manifestó que las pasos demostraron que “hay una polarización que se ha roto definitivamente. Entendemos que nuestra alternativa tiene posibilidades de triunfar en las elecciones, desde Consenso Federal notamos, y hay analistas políticos que lo confirman, que hay un crecimiento de la fórmula de Lavagna – Urtubey en posicionamientos nuevos e importantes”.

De cara a las elecciones del 27 de Octubre, el candidato destacó la necesidad de una fuerte convocatoria del gobierno a la Unidad Nacional y “para eso hay que tener credibilidad en la convocatoria al diálogo y para eso hay que tener una clara vocación y creemos que nuestra fórmula sí la tiene”.

En este sentido, agregó: “Vamos a seguir recorriendo la provincia y el país, planteando que hay cosas que se pueden hacer para la Argentina. Lo primero será una convocatoria para la unidad nacional, lo segundo será la recuperación del poder adquisitivo con una reforma tributaria, con una menor presión tributaria, con modificaciones a nivel ganancias, con un Consejo Económico y Social que sienta los sectores de la vida económica y del trabajo y fundamentalmente con una gran tarea de recomposición del tejido social”.

Sobre la discusión planteada recientemente con respecto a una reforma electoral, Kosiner sostuvo que la boleta única electrónica ha tenido muy buen resultado. “No me parece correcto cambiar las reglas de juego en medio del proceso electoral, me parece que las reformas políticas se deben dar en momentos no electorales. En Salta, desde la instalación de la boleta única electrónica, nunca hubo irregularidades, no hay una sola denuncia de fraude. El sistema ha permitido que ganen partidos impensados, es una discusión en la que no estoy de acuerdo”.