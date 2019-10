Por un paro de trabajadores, Talca amenaza con cerrar definitivamente su planta en Salta

Luego de insistir en que la patronal de cumplimiento al último convenio de acuerdo salarial homologado, los trabajadores de Talca, decidieron entrar en estado de Asamblea permanente y paralizaron la producción dentro de la Planta ubicada en Avda. Tavella y ruta 26 de la ciudad de Salta.

Según manifestaba el titular de SUTIAGA Salta, Juan Carlos Ortega, a Visión Gremial “los trabajadores decidieron tomar esta medida de fuerza, ante la intransigencia de la patronal por allanarse a liquidar lo que dicta el último convenio salarial acordado. Convenio que no quisieron pagar hasta que no sea homologado, ahora ya está homologado y dicen que no van a pagar por no tener dinero para hacerlo.”

“Nosotros hemos tomado la medida de mantenernos en Asamblea permanente, y no prestación de servicios, hasta tanto la patronal no traiga una propuesta a las demandas del cumplimiento del Convenio, que actualiza el salario de los trabajadores.”

“La empresa, por incumplimiento del último convenio, está adeudando unos 120 mil pesos a cada uno de los 90 trabajadores. Por eso es que los trabajadores, en una asamblea, han decidido suspender las actividades en la planta, hasta poder conocer y evaluar alguna propuesta de la patronal a este reclamo. Y hasta ahora la única respuesta que obtuvimos fue la amenaza de que si persistimos en las medidas, van a cerrar directamente la Planta en Salta, lo que provocará que casi un centenar de trabajadores quedarían en la calle,” aseguró Ortega.

Los trabajadores siguen a la espera de un ofrecimiento concreto de parte de la patronal. Aunque no se descarta que intervenga la Secretaría de Trabajo, mediante una conciliación obligatoria entre las partes.