Tarjeta Shopping cerró y dejó un tendal de clientes a la deriva en Salta

Tarjeta Shopping fue comprada por una entidad bancaria. Desde el mes de septiembre se duplicaron los reclamos al no haber comunicado a los consumidores un nuevo centro de atención.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en el marco de los servicios que brinda, informó un nuevo caso con el objetivo de alertar al consumidor.

En este marco, dio a conocer que la tarjeta de crédito Shopping cerró sus puertas al haber sido comprada por una entidad bancaria. Esta situación jamás fue notificada a los consumidores y el procedimiento provocó que los consumidores no cuenten con una oficina de atención para realizar consultas y resolver trámites que quedaron pendientes.

A pesar del cierre de la tarjeta y que con la misma no se pueden realizar más compras, algunos consumidores no pueden solicitar la baja lo que les genera un costo de mantenimiento.

Otros informaron que mes a mes son notificados con el monto a abonar mediante mensajes de texto a sus celulares “sin especificar el detalle de los consumos, incumpliendo con la ley de tarjeta de crédito y de defensa del consumidor que consagra el derecho de información en su artículo 4,” indicó María Pía Saravia subsecretaria de Defensa del Consumidor.

“No reciben un resumen, ni saben si lo que se les cobra es correcto, si tienen que desconocer una compra no realizada, si no se les respetó una promoción, el número de cuotas pendientes, el comercio dónde se realizó la compra, o cuáles son los intereses aplicables en cada caso,” detalló.



En este sentido la Ley de Tarjetas de Crédito indica que:

- Artículo 22: “Deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular de la tarjeta o sus autorizados.”

- Artículo 23: “En el resumen debe figurar el monto, fecha de cierre, fecha en que se realizó cada operación, identificación de dónde se realizó la compra, la tasa de interés compensatorio e interés punitorio sobre los casos impagos, entre otros detalles.

Asimismo, la ley establece que el resumen debe ser recibido con una anticipación de 5 días mínimo y encontrarse a disposición del titular en la sucursal emisora de la tarjeta.

“Los consumidores tienen derecho a conocer y exigir esta información citando estas leyes. El resumen mensual de operaciones debe llegar de algún modo al consumidor, ya sea a su domicilio o a través de un correo electrónico,” concluyó Saravia.

Asimismo, quienes quieren solicitar la baja informaron al organismo municipal que son derivados a un teléfono en donde le cortan la llamada o le piden que genere una clave de atención muy difícil de obtener. De esta manera los mantiene cautivos y les genera gastos de mantenimiento, constituyendo esta situación una práctica abusiva según el artículo 8 bis de la ley 24240.

Finalmente están los consumidores que registran deudas pendientes, quienes no obtienen un plan de pago por escrito, con la grilla de pago, tipo de interés y tasa, a fin de poder analizarlas y en su caso cuestionarlas para su reducción.

Para consultas, denuncias o por cualquier irregularidad que ponga en duda sus derechos como consumidor, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor solicita dirigirse a la sede ubicada en España 709 1º Piso o comunicarse a los teléfonos 4373363 – 4370165, de lunes a viernes de 8 a 14.