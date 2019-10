El pobre fundamento de Villa para cambiar la BUE: una encuesta en un medio de comunicación

La gente desconfía en la Boleta Única Electrónica porque una encuesta en un "medio de comunicación" indica que de 15, 10 le creen y 5 no. Esto demuestra la falta de seriedad y trabajo de diputados que pretenden justificar el cambio de un sistema de votación por no haber sido elegidos.

El diputado Ramón Villa fue quien propuso que los procesos eleccionarios de Salta se realicen por medio de la utilización de Boleta Única en Papel, copiando al que se utiliza en Santa Fe.

Entre sus fundamento dijo: “Para nada se trata este proyecto en base al resultado de una elección como se criticó. Me señalan como llorón, pero esto está basado en acompañar a la sociedad y la gente que descree del voto electrónico. Yo fui un defensor de este sistema y fue elegido y reelegido por el voto electrónico”. Planteó que este sistema electoral ya no tiene la confianza del elector. “No digo de todos pero si de 15 lo creen 10 y 5 no, estamos en problemas, tiene que ser analizado”.

A pesar de las quejas, las denuncias sólo fueron sólo mediáticas y nadie planteó una denuncia formal en el Tribunal Electoral de la provincia. Sin embargo, Villa citó que “años anteriores hubo hasta presentaciones judiciales. Pero quiero aclarar este propósito el de avanzar para mejorar. Escuché al ministro de Gobierno (Marcelo López Arias) que nuevamente queremos volver a la boleta papel”. Señaló que le mostraron una encuesta en un medio de prensa y estaba ganando la boleta papel. Pero no le aclaran que se trata de la boleta única, un sistema diferente más democrático más transparente para el elector y más fácil para sufragar. Está instaurado desde 2011 en Santa Fe y no hubo ningún problema. Inclusive se trataría de instalarlo a nivel nacional.

El legislador también recordó que el Congreso le dijo no al voto electrónico (fue aprobado en Diputados pero no prosperó en el Senado de la Nación) y en el país hay solo tres provincias que lo instrumentan. “Nosotros queremos avanzar en un sistema electoral, que el electorado tenga confianza”, agregó.

La boleta única que se utiliza en Santa Fe

Pobres argumentos

Es curioso el argumento de utilizar una supuesta encuesta en vaya a saber qué medio de comunicación y de qué manera se hizo para justificar la falta de confianza en el voto electrónico. También es llamativo pretender desprestigiar al voto electrónico como sistema de votación, diciendo que se utiliza en sólo 3 provincias, cuando se quiere promover la Boleta Única en Papel que sólo se utiliza en UNA provincia: Santa Fe.

Algunos objetan que la pantalla sólo muestra la cara del primer candidato pero no del resto. ¿Será que piensan que la Boleta Única en Papel exhibe la foto de todos los candidatos? ¿Querrán una foto de todos juntos, abrazados? Sería bueno que algunos diputados investiguen y se informen un poco más antes de tomar un micrófono, en un medio o en el recinto.





Audiencias a cada paso



Es poco serio plantear todas estas quejas luego del resultado electoral de las PASO y no antes. Es más, se quejan de la utilización de una pantalla intermedia de logos partidarios, cuando el Tribunal Electoral realiza audiencias con todos los veedores, apoderados y pre candidatos partidarios donde se exhiben los diseños de pantalla. También hay audiencias con la participación es la UNSA y especialistas informáticos donde se audita el código fuente del sistema de voto con boleta electrónica. Y finalmente, también en audiencia con la participación de veedores y apoderados partidarios se realizan las pruebas de constatación y comprobación del DVD maestro que contiene el software de toda la Provincia, para luego realizar el copiado de los DVD que son enviados en sobres precintados junto con los útiles electorales a las autoridades de mesa.

O sea, cada uno de esos pasos puede ser verificado y objetado. ¿Por qué no plantearon que no les gustaba el uso del logo partidario en su momento? ¿Por qué no se hicieron presente en el Tribunal Electoral cuando se exhibían los diseños de pantalla, y realizaron alguna observación? Ese era el momento.



Por ejemplo, el apoderado del partido de Bettina Romero cuestionó el mal uso de un logo y se modificó. Pero el resto hace la plancha, no se preocupa, espera la elección y si no lo votan, se quejan. Es poco serio.