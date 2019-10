Continúan las amenazas contra el presidente de Juventud Antoniana

El presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, volvió a denunciar amenazas en su contra. A través de su cuenta de Facebook relató un episodio que tuvo que vivir ayer en la puerta de su casa particular.

“Segunda amenaza en menos de 5 días...Ayer un inadaptado (el mismo de la semana pasada) volvió a mi domicilio particular a "visitarme". No sé a quién responde ni el motivo, ya que en mi vida tuve inconvenientes con nadie. Indudablemente está ligado al fútbol ya q desde q presido el C.J.A. parece que mi manera educada y transparente de manejar una Institución, pone nervioso a algunos. No siento temor alguno en lo personal (es más voy a seguir trabajando más firme que nunca con mis ideales x el Club q amo) pero tengo familia y son ellos los que sufren. No está bueno tener q vivir con policías adentro de mi casa (a quienes agradezco tremendamente su predisposición para con los míos), haciendo gastar tiempo y dinero al estado por un par de delincuentes. A los q se preocupan por mí, reiterarles que me encuentro perfecto, y a los violentos responderles con valores, altura y justicia. No a la violencia, ni en el fútbol ni en la vida, nunca. Acá estamos y estaremos... Gracias por tanto, Centro Juventud Antoniana.”