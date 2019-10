El concesionario del bar del MAAM pidió una perimetral para sus denunciantes

Ex empleados no podrán acercarse 200 metros a la redonda de la confitería emplazada en pleno centro salteño. Hoy tuvieron una audiencia de conciliación, en la que no estuvo presente Ricardo Iacuzzi, y no pudieron llegar a un acuerdo.