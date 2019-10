En Orán, candidatos del Frente de Todos no llegaron a un acuerdo e irá cada uno por su lado

El candidato a intendente del Partido Justicialista, Gustavo Ruiz, descartó una alianza electoral con el Partido de la Victoria, encabezada por Iván Mizzau con vistas a las elecciones generales del 10 de noviembre.

“Cada uno estará en su espacio, hemos dialogado pero no pudimos llegar a un acuerdo, nosotros vamos a intentar que siga creciendo el Partido Justicialista. No pudimos armar una lista única, la gente tampoco quiere a todos amontonados, hemos crecido porque me presenté a un mes de las elecciones y estamos dispuesto a seguir trabajando para lograr cosas buenas para nuestra ciudad” dijo Ruiz a La Diez Orán.

En las PASO, Pablo González, único candidato del Frente Sáenz Gobernador obtuvo 15.919 votos y los 6 candidatos del Frente de Todos sumaron 15.857 votos.



La expectativa estaba puesta en un acuerdo para unificar los sufragios de Mizzau (6.894), Ruiz (5.820), Camilo Isaac (1.390), Ramiro Acosta (728), “Chaqueño” Risso (693) y Alberto Mercado (332), este último no participará por no llegar al 1,5% y tampoco Acosta por perder la interna con Gustavo Ruiz.