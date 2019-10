Marcelo Lara Gros quiere llevar una "voz nueva" por Salta al Senado de la Nación

Argentina está en la cuenta regresiva para volver a las urnas y definir a sus dirigentes en las Elecciones Generales que marcarán el futuro del país. En ese sentido, el candidato a Senador nacional por Salta, Marcelo Lara Gros, aspira a ser parte de la renovación en el Congreso, para llevar una voz nueva en nombre de los salteños.

InformateSalta recibió en su redacción al candidato, quien señaló estar “con muchas ganas” para encarar lo que queda de la campaña. Así aseveró que, en sus expectativas, confía en que “Roberto Lavagna tiene que llegar al ballotage, para mí y mucha gente - al menos de Orán- el gobierno de Mauricio Macri está terminado; no dudo que Alberto Fernández va a tener una buena elección, pero me gustaría que sea Lavagna quien lo enfrente a Fernández, no Macri”, sentenció.

"Hay que cambiar, enfrentarse con el gobierno central para que le de desarrollo a las provincias más relegadas", espetó Lara Gros.

En cuanto al futuro de Urtubey, reafirmó que tenemos la posibilidad de que un salteño asuma la vicepresidencia y “si no llega a serlo, será un político importante al que tenemos que darle apoyo”.

Con respecto al contexto que atraviesa el país, aseveró que uno de sus problemas es tener un “centro rico” y un “norte pobre”. Por eso cuestionó que “vamos a seguir sufriendo si no cambiamos estas políticas, cuando lo veo al senador (Juan Carlos) Romero digo que no va a cambiar esas políticas porque son las de Macri”.

Dicho esto recalcó su decisión de participar en las elecciones para llegar al Congreso de la Nación, del cual consideró que debe tener “voces nuevas, no las mismas”. A esto agregó: “El Gobierno no nos ha favorecido, principalmente a nuestras zonas, por eso necesitamos un cambio, no fruto de la brecha entre buenos, super buenos o malos, no hay lugar para peleas, sino para que todos juntos avancemos, ver qué es lo mejor y que los más castigados reciban más ayuda”, concluyó.