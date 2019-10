Mujeres en alerta: “Salta es una provincia abusadora sexual”

En el marco del reciente fallo de la justicia de Nicaragua, que acusó formalmente Juan Darthés y pidió la captura del actor que abusó sexualmente de la actriz Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años, la abogada Mónica Menini, militante feminista, analizó la situación de nuestra provincia.

“El fallo de ayer fue muy importante no sólo para nuestro país porque Thelma es argentina sino para toda Latinoamérica que todavía nos falta adelantar en materia de derecho para las mujeres, nos falta que nos crean, que tengan capacitación específica, una ley como la Ley Micaela que fue un triunfo enorme y hay que llevarlo a la práctica”, manifestó Menini en el programa Hora Pico de FM Profesional.

La letrada aseguró que el mayor delito que se comete en nuestra provincia es el abuso sexual, más que el robo y que los asesinatos. “Somos la provincia con la estadística más alta en abusos sexuales, también es algo que nos tenemos preguntar, qué nos pasa como sociedad que nos pasan estas cosas. Salta es una provincia abusadora sexual, sin que me tiemble la voz porque si no lo hablamos no lo vamos a poder enfrentar. Nuestra provincia requiere que afrontemos este tema”.

Mónica Menini

En este sentido, la abogada sostuvo que en Salta, cuando alguien habla de abuso sexual, sobre todo de la iglesia, “están teniendo muchos problemas. La justicia salteña quiere hacer prescribir las causas porque han denunciado después de muchos años. El caso de Thelma nos sirve para que nuestro pueblo entienda y exija a la justicia salteña que igual tiene que tener esta mirada, que las personas que han sido abusadas cuando eran niñas requieren mucho tiempo para poder hablarlo y una vez que lo hablan es absolutamente necesario que la justicia las abrace para que esa justicia sea reparadora”.