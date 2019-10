Pichetto en Salta: “Hay gente que votó a los Fernández en las PASO y ahora lo está repensando”

A 10 días de las elecciones generales nacionales, el candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, visitó una vez más Salta para cumplir con una serie de reuniones junto al candidato a senador nacional por el mismo frente Juan Carlos Romero.

Durante su visita, brindó una conferencia de prensa en la cual dijo estar muy motivado de cara a los comicios del 27 de octubre. “Tenemos mucha convicción de que vamos a dar vuelta el resultado y que estamos frente a un escenario de balotaje,” aseguró.

Consultado por InformateSalta sobre la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en el debate de candidatos presidenciales, que se llevó adelante el domingo pasado en Santa Fe, aseguró que no se sorprendió para nada.

“El periodismo debería interpelarla porque nunca da reportajes, no da debates, nosotros atendemos al periodismo permanentemente. Y creemos que el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía y mucho más en un proceso electoral. El día que se hizo el debate presidencial, los vicepresidentes estuvimos allí. El domingo voy a estar también. Creo que corresponde,” expresó.







En este sentido, aseguró que presentó un escrito en la Cámara Electoral de la Nación planteando la posibilidad de que se realice también, al igual que en Estados Unidos, un debate de los candidatos a vicepresidente.

“Me contestaron que no estaba en la ley, que no es obligatorio y que es posible únicamente con la voluntad de otros candidatos, de todos. Creo que no se va a hacer. Creo que este es un elemento para valorar de la ciudadanía, la oscuridad, la no participación, la no comunicación con la prensa, el sostenimiento de ideas que van a ir a lesionar a los medios de prensa independiente, hay que sacar conclusiones. La gente está valorando estos temas y hay muchas gente que está preocupada, incluso que los ha votado en la Primaria y que está repensándolo,” subrayó.